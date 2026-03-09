Verificación de edad requerida
¿Error arbitral? Exábitro habla sobre el gol anulado a Toluca
Una falta en el área chica anuló un gol para Toluca y provocó que se anulara el gol para 'Los Choriceros', así se pudo constatar gracias a una cámara cercana que detalla el momento. Diablos Rojos parecía que se iba al frente en el marcador.
Así lo señaló en sus redes sociales el exárbitro y actual analista arbitral en FOX Fernando 'El Cantante' Guerrero quien hizo la comparativa con una jugada similar que ocurrió en el Clásico Tapatío y no se marcó penal en favor de Atlas.
La jugada por parte de Bryan González quien se recarga con el antebrazo sobre Edgar Zaldíar. Marco Antonio Ortíz no consideró la acción lo suficientemente relevante como para marcar una falta.
Empujón del jugador de @TolucaFC al defensor de @fcjuarezoficial y se anula el gol correctamente.— El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) March 8, 2026
😱😱Ayer en el @AtlasFC vs @Chivas una jugada similar nobse marcó PENAL a favor de Atlas.
❌️❌️CRITERIOS DIFERENTES en jugadas similares. pic.twitter.com/ULTDaPiJjb
No fue la única jugada polémica, durante el partido Monchu por parte de Bravos de Juárez le pegó un codazo en la cara a Rossi durante la disputa de un balón aéreo, pero Luis Enrique Santander solo le mostró el cartón amarillo.
¿Cómo fue la falta que anuló un gol de Toluca?
El mismo Rossi había adelantado a Toluca con un cabezazo, pero antes empujó al jugador de Juárez Mosquera por lo que el gol fue anulado por falta previa lo que impidió que Toluca se fuera al frente.
