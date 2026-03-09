Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Error arbitral? Exábitro habla sobre el gol anulado a Toluca

Luis Enrique Santander, árbitro mexicano | IMAGO7
Jorge Armando Hernández 18:50 - 08 marzo 2026
Un acercamiento a la jugada pudo constatar que hay una falta en el área chica en favor de Bravos de Juárez por lo que se anuló el gol de Toluca

Una falta en el área chica anuló un gol para Toluca y provocó que se anulara el gol para 'Los Choriceros', así se pudo constatar gracias a una cámara cercana que detalla el momento. Diablos Rojos parecía que se iba al frente en el marcador.

Luis Enrique Santander, árbitro del Toluca vs Juárez | IMAGO7

Así lo señaló en sus redes sociales el exárbitro y actual analista arbitral en FOX Fernando 'El Cantante' Guerrero quien hizo la comparativa con una jugada similar que ocurrió en el Clásico Tapatío y no se marcó penal en favor de Atlas.

Helinho en celebración por su gol con Toluca ante FC Juárez | IMAGO 7
La jugada por parte de Bryan González quien se recarga con el antebrazo sobre Edgar Zaldíar. Marco Antonio Ortíz no consideró la acción lo suficientemente relevante como para marcar una falta.

No fue la única jugada polémica, durante el partido Monchu por parte de Bravos de Juárez le pegó un codazo en la cara a Rossi durante la disputa de un balón aéreo, pero Luis Enrique Santander solo le mostró el cartón amarillo.

¿Cómo fue la falta que anuló un gol de Toluca?

El mismo Rossi había adelantado a Toluca con un cabezazo, pero antes empujó al jugador de Juárez Mosquera por lo que el gol fue anulado por falta previa lo que impidió que Toluca se fuera al frente.

Franco Rossi en el partido de Toluca vs Juárez | MEXSPORT
