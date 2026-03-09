¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos

Se busca portero titular para el Mundial 2026. Tras la ausencia de Ángel Malagón en la titularidad del reciente juego del CF América, además de las exhibiciones sobre el marco de Raúl Rangel y Guillermo Ochoa el panorama empieza abrirse para los críticos rumbo a la Copa del Mundo.

¿Qué dijo el Perro Bermúdez?

Enrique ‘Perro’ Bermúdez, narrador de TUDN, ha lanzado a su candidato en Andrés Gudiño, arquero que ha mostrado cierta sólidez desde la titularidad que tomó en el Cruz Azul tras la desfortunda lesión de Kevin Mier en el duelo ante Pumas del Apertura 2026.

“Preocupación por el marco mexicano, Malagón y Tala muy irregulares y Memo Ochoa se comió 2 goles terribles, uno en medio de las piernas!! Creo que Gudiño debería recibir una oportunidad!! como la ven?”, lanzó desde su cuenta de X el elemento.

Larcamón lanza elogio a Andrés Gudiño | IMAGO7

¿Cómo le fue a los candidatos al Mundial?

Tala Rangel, el arquero que se ha vuelto habitual en el once inicial de Javier Aguirre en los recientes juegos de la Selección Mexicana tuvo una clara falla en el Atlas vs Chivas; el portero intentó salir jugando desde su propia área. En lugar de despejar el balón, Rangel buscó tocar corto con un compañero, pero la presión rival provocó que la pelota quedara comprometida dentro del área rojiblanca.

El error fue aprovechado de inmediato por el delantero rojinegro Paulo Ramírez, quien recuperó el esférico y definió frente al arco para marcar el gol que adelantó a los locales en el Clásico Tapatío quedando como villano momentáneamente.

'Tala' Rangel durante Clásico Tapatío | IMAGO7

Por su parte, Guillermo Ochoa, quien busca vivir una Copa del Mundo más para su carrera dejó en el aire cuestionamientos en su más reciente juego con el AEL Limassol ante Apollon en donde se llevó 2 goles en cuestión de segundos.

El canterano americanista terminó por recibir un gol que pasó por debajo de sus piernas con un tiro dentro del área de Bruno Gaspar quien aprovechó el impulso anímico y deficiencia defensiva provocando que el atacante llegara hasta linderos del área chica.

Guillermo Ochoa ante Apollon l CAPTURA