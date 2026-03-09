Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos

Andrés Gudiño l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 18:43 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El arquero de La Máquina del Cruz Azul es el preferido para el Perro Bermudez

Se busca portero titular para el Mundial 2026. Tras la ausencia de Ángel Malagón en la titularidad del reciente juego del CF América, además de las exhibiciones sobre el marco de Raúl Rangel y Guillermo Ochoa el panorama empieza abrirse para los críticos rumbo a la Copa del Mundo

¿Qué dijo el Perro Bermúdez?

Enrique ‘Perro’ Bermúdez, narrador de TUDN, ha lanzado a su candidato en Andrés Gudiño, arquero que ha mostrado cierta sólidez desde la titularidad que tomó en el Cruz Azul tras la desfortunda lesión de Kevin Mier en el duelo ante Pumas del Apertura 2026.

“Preocupación por el marco mexicano, Malagón y Tala muy irregulares y Memo Ochoa se comió 2 goles terribles, uno en medio de las piernas!! Creo que Gudiño debería recibir una oportunidad!! como la ven?”, lanzó desde su cuenta de X el elemento.

Larcamón lanza elogio a Andrés Gudiño | IMAGO7

¿Cómo le fue a los candidatos al Mundial? 

Tala Rangel, el arquero que se ha vuelto habitual en el once inicial de Javier Aguirre en los recientes juegos de la Selección Mexicana tuvo una clara falla en el Atlas vs Chivas; el portero intentó salir jugando desde su propia área. En lugar de despejar el balón, Rangel buscó tocar corto con un compañero, pero la presión rival provocó que la pelota quedara comprometida dentro del área rojiblanca.

El error fue aprovechado de inmediato por el delantero rojinegro Paulo Ramírez, quien recuperó el esférico y definió frente al arco para marcar el gol que adelantó a los locales en el Clásico Tapatío quedando como villano momentáneamente. 

'Tala' Rangel durante Clásico Tapatío | IMAGO7

Por su parte, Guillermo Ochoa, quien busca vivir una Copa del Mundo más para su carrera dejó en el aire cuestionamientos en su más reciente juego con el AEL Limassol ante Apollon en donde se llevó 2 goles en cuestión de segundos. 

El canterano americanista terminó por recibir un gol que pasó por debajo de sus piernas con un tiro dentro del área de Bruno Gaspar quien aprovechó el impulso anímico y deficiencia defensiva provocando que el atacante llegara hasta linderos del área chica. 

Guillermo Ochoa ante Apollon l CAPTURA

Mientras tanto, André Jardine sorprendió en el once titular para el duelo del América ante Gallos Blancos de Querétaro dejando en la banca a Malagón, aunque resaltar que América tendrá doble competición en la semana y podría ser una rotación en la portería.

Últimos videos
Lo Último
19:21 ¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
19:18 Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
19:16 Toluca se impone a Bravos de Juárez en el regreso de Alexis Vega
19:07 ¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
18:50 Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
18:43 ¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos
18:42 Chaco Giménez se enciende en su debut en la Kings League y encara a Rafael Cid
18:31 Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
18:16 ¿Acuchillan al Bicampeón? Analistas arbitrales destacan una tarjeta roja no sancionada en Toluca vs Bravos
18:15 Liga MX: ¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 11 del Clausura 2026?
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez
2
Futbol “No voy a regresar”: Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona
3
Futbol ¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París
4
Contra Marcha del 8M en CDMX 2026 reúne a miles de mujeres rumbo al Zócalo en una histórica movilización
5
Contra Así recrearon la vecindad de El Chavo del 8 con edición 3D en video viral de Instagram
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
Futbol
08/03/2026
¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
Beisbol
08/03/2026
Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
Marcel Ruiz y Alexis Vega se saludan en el partido de Toluca ante Juárez | IMAGO 7
Futbol
08/03/2026
Toluca se impone a Bravos de Juárez en el regreso de Alexis Vega
¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
Futbol
08/03/2026
¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
Contra
08/03/2026
Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos
Futbol
08/03/2026
¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos