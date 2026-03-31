Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin refuerzos pese a las bajas por Selección Mexicana

La expectativa se encontraba intacta sobre la posibilidad de que los equipos de la Liga MX tuvieran refuerzos de cara a la Liguilla del Clausura 2026, ante las bajas importantes que diversos clubes tendrán, debido a la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.

¿Por qué se cayó la temática?

Sin embargo, todo indica que el torneo cerrará sin llegadas nuevas para la etapa culminante del primer semestre, de acuerdo a lo expuesto por ‘El Francotirador’ asegurando que el máximo organismo de futbol ‘se hizo de la vista gorda’ ante esta propuesta y no dio respuesta.

“Ya sabemos que hubo acuerdo de dueños para ceder a seleccionados a la concentración mundialista en plena Liguilla, y que acordaron pedir a FIFA poder reemplazarlos con refuerzos extraordinarios temporales”, resalta el ‘Franco’ en su columna de este 31 de marzo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, previo al repechaje del Mundial 2026 | AP

“Con la visita de Infantino y su séquito, Doña Fede volvió a preguntar si finalmente sí les van a dar chance de hacer estas contrataciones especiales, pero los Fiferos se hicieron como que la Virgen les hablaba: No hubo respuesta y yo creo que como decía Don Teofilito, ‘ni la habrá’. Pinta para que el plan que tenían para no estropear la Liguilla no jale este Clausura 2026”, sentencia.

¿Cuál era la dinámica para Liguilla que parece fracasó?

Para los ocho equipos que clasifiquen a la Liguilla del Clausura 2026 podría haber un nuevo periodo de fichajes para afrontar los Cuartos de Final, siempre y cuando tengan seleccionados nacionales mexicanos para la Copa del Mundo, en donde varios equipos se verían mermados por las bajas.

Raúl Rangel en un partido con Chivas l MEXSPORT

Un ejemplo muy claro es Chivas, pues en caso de que su portero Raúl Rangel vaya a la convocatoria del 'Vasco' Aguirre, los rojiblancos tendrían la opción de fichar a un portero nuevo para la Liguilla, pero solo podría escoger de los diez equipos que queden eliminados en este caso hipotético, además de que para cualquier equipo la regla sigue siendo la misma, solamente jugadores mexicanos podrán entrar en estas transferencias extra.

En un caso como el de Ángel Sepúlveda, quien ya jugó con dos equipos en equipos en el año futbolístico (Cruz Azul y Chivas), no se podrá transferir al jugador a un tercer equipo dado los parámetros que pone FIFA al inicio de cada temporada; fuera de ello, las reglas ya han sido mencionadas y solamente se espera la resolución final.

Ángel Sepúlveda tras anotar con Chivas en el Clásico Tapatío l MexSport