Futbol

Óliver Torres le desea suerte a Germán Berterame ante posible salida rumbo a Inter Miami

Germán Berterame celebra con Oliver Torres ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez | IMAGO 7
Ricardo Olivares 15:33 - 28 enero 2026
El jugador español mandó un mensaje a su compañero, quien está en el radar del equipo de la MLS

Tras la posible salida de Germán Berterame de Rayados de Monterrey, el mediocampista español, Óliver Torres mencionó que le desea que le vaya bien, a pesar de aclarar que aún es compañero del plantel en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Oliver Torres y Germán Berterame en celebración | IMAGO 7
“Bueno al final, Germán sigue siendo nuestro, de hecho está con nosotros, está en la charla también preparando el partido por lo que pueda pasar, obviamente pues como tú dices, más allá los números es un gran compañero de equipo. Siempre deseo que a la gente buena le vaya bien, es una posible salida en el futbol pasan mil cosas que al final no se concreta, te lo digo por experiencia propia, así que a día de hoy, Germán es nuestro compañero, es un increíble jugador, una increíble persona y a la que espero que le vaya bien",

Además, agregó que Rayados cuenta con gran plantel para suplir la posible baja de Germán, como el caso de los delanteros mexicanos, Roberto de la Rosa y Joaquín Moxica.

Oliver Torres en festejo de gol con Berterame en el Estadio Nemesio Diez en el Apertura 2025 de la Liga MX | IMAGO 7
“Si se va pues que le vaya genial, estoy seguro de que el equipo que hay aquí, los jugadores que hay, tanto Robert, Anthony como Moxica, también como mexicanos, pues también hay que apostar por la gente de casa que que está trabajando bien y cómo te he dicho, el plantel es increíble y vuelvo a repetir que verdaderamente todavía no se ha ido, que sigue con nosotros y que a día de hoy, pues es un compañero más.”

Oliver Torres y Germán Berterame en celebración con Rayados en la Liga MX | IMAGO 7
Óliver Torres también comentó sobre la posible compra de Sergio Ramos al Sevilla, club donde militó el jugador de Rayados.

“Sevilla es un gran club, Sergio Ramos es un gran jugador con mucho poder en todos los niveles, es un hombre de futbol, entonces si esas dos partes se juntan, pues estoy seguro de que va a ir bien, yo como he estado cinco años en Sevilla, he podido pasar grandes momentos allí. Me encantaría que se volviese a seguir la senda de ganar títulos europeos y si es de la mano de Ramos, pues desde aquí le animaré y lo hará de lo mejor.”

