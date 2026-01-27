Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

PSV vs Bayern Munich: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 8 de la Champions League?

PSV recibe a Bayern Munich en la última jornada de la Fase de Liga de la Champions League
Ana Patricia Spíndola Andrade 17:56 - 27 enero 2026
Los bávaros llegan como claros favoritos ocupando el segundo puesto con 18 puntos, mientras que los neerlandeses se encuentran en una complicada posición 22 con solo 8 unidades

El PSV Eindhoven se enfrentará al Bayern Múnich en un emocionante partido de la Champions League correspondiente a la Temporada 2025/2026. El árbitro designado para dirigir este importante duelo europeo será Joao Pinheiro, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento de alto nivel.

El Bayern Múnich llega a este encuentro en una posición privilegiada, ocupando el segundo lugar de la tabla con 18 puntos tras siete partidos disputados. Los bávaros han demostrado su poderío ofensivo anotando 20 goles y manteniendo una sólida defensa con solo 7 tantos encajados.

Jugadores de PSV en lamento en su partido contra Newcastle

Por su parte, el PSV Eindhoven se encuentra en una situación complicada, ubicándose en la posición 22 con apenas 8 puntos en el mismo número de partidos. Los neerlandeses han marcado 15 goles pero han recibido 14, mostrando cierta fragilidad defensiva que podría ser aprovechada por el potente ataque alemán.

¿Cómo llegan PSV y Bayern Munich?

El PSV Eindhoven llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos compromisos. Los neerlandeses empataron su partido más reciente 2-2 contra NAC Breda en la Eredivisie el 24 de enero.

Jugadores de Bayern Munich en entrenamiento previo al partido contra PSV

Anteriormente sufrieron una contundente derrota por 3-0 ante Newcastle en Champions League el 21 de enero. Sin embargo, consiguieron tres victorias consecutivas: 1-2 contra Fortuna Sittard en la Eredivisie, 1-4 frente a FC Den Bosch en la Copa KNVB y un convincente 5-1 sobre Excelsior en la liga doméstica.

Por su parte, el Bayern Múnich viene de sufrir un tropiezo inesperado al caer 1-2 ante Augsburgo en la Bundesliga el 24 de enero, pero antes había encadenado cuatro victorias consecutivas: 2-0 contra Unión Saint-Gilloise en Champions League, una goleada 1-5 ante RB Leipzig, un triunfo 1-3 frente a FC Colonia y una aplastante victoria por 8-1 sobre Wolfsburgo, todas estas en la liga alemana.

Historial entre PSV y Bayern Munich

Los enfrentamientos entre PSV Eindhoven y Bayern Múnich han sido escasos en los últimos años. El historial reciente favorece claramente al conjunto alemán, que ha ganado los dos últimos duelos disputados en Champions League.

El encuentro más reciente entre ambos equipos se remonta al 1 de noviembre de 2016, cuando el Bayern Múnich se impuso por 2-1 en el Philips Stadion. Previamente, el 19 de octubre del mismo año, los bávaros habían conseguido una contundente victoria por 4-1 en su estadio.

¿Dónde y a qué hora ver el PSV vs Bayern Munich?

  • Fecha: Miércoles 28 de enero de 2026

  • Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Philips Stadion

  • Transmisión: Fox One

Bayern Munich en entrenamiento previo al partido contra PSV

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

