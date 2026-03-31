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Futbol

Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, cayó ante Panamá en partido de preparación

Adalberto Carrasquilla en el partido amistoso de Sudáfrica contra Panamá | AFP
Adalberto Carrasquilla en el partido amistoso de Sudáfrica contra Panamá | AFP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:02 - 31 marzo 2026
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Los Bafana Bafana se medirán ante el Tri en el partido inaugural del torneo de la FIFA en este verano

La Selección de Sudáfrica sufrió un duro revés previo al inicio de la Copa del Mundo y en su segundo amistoso de la Fecha FIFA, cayó en casa ante Panamá Fue el segundo partido entre estos dos equipos, que buscan afinar detalles de cara al torneo veraniego.

Después de un primer tiempo parejo en Cape Town, ambas selecciones se soltaron un poco más en el campo y llegaron los goles. Y a pesar de que los Bafanas Bafanas supieron reponerse tras un primer gol en contra, fueron los Canaleros quienes tuvieron mayor contundencia para capitalizar las fallas de su rival.

Sudáfrica y Panamá se enfrentaron en la Fecha FIFA | AFP
Sudáfrica y Panamá se enfrentaron en la Fecha FIFA | AFP

Panamá logra importante victoria

Después de tres partidos seguidos sin victoria, con empate1-1 ante la Selección de Bolivia, derrota 0-1 frente a México e igualada 1-1 en su anterior compromiso contra los sudafricanos, el equipo dirigido por Thomas Christiansen volvió a celebrar un triunfo. José Córdoba y Jiovany Ramos hicieron los goles para el 1-2.

Fue al minuto 76 que el jugador de Academia Puerto Cabello aprovechó una serie de desatenciones defensivas para firmar el tanto de la victoria. En un tiro de esquina, y luego de que la zaga africana no supo despejar, el rebote llegó a los pies de José Rodríguez, quien mandó un centro preciso al área chica, donde Ramos remató a quemarropa sobre el guardameta Ronwen Williams.

En esta ocasión, los locales ya no pudieron recuperarse como lo hicieron en el primer gol de Panamá, tras el cual tardaron cinco minutos en hacer el empate. Fue después de un error de Williams, que soltó el esférico, que Córdova abrió el marcador con un punterazo al minuto 59 del partido, pero Mbekezeli Mbokazi puso elempate al 64'.

En tres cuartos de campo, el defensa de Chicago Fire recibió el balón y con un amague al centro se quitó la presión de Adalberto Carrasquilla, quien se fue de largo. Con ello, Mbokazi quedó libre para sacar un zurdazo desde fuera del área que se coló por el ángulo superior derecho del arco defendido por Orlando Mosquera, que poco pudo hacer para evitar el gol.

Jorge Gutierrez se enfrenta a Bongokuhle Hlongwane en el amistoso de Panamá y Sudáfrica | AFP
Jorge Gutierrez se enfrenta a Bongokuhle Hlongwane en el amistoso de Panamá y Sudáfrica | AFP

Sin embargo, Sudáfrica no pudo mantener el empate y se quedó con las manos vacías en una de sus últimas pruebas antes del Mundial 2026. Por ahora, no está confirmado si los dirigidos por Hugo Broos tendrán algún amistoso más entre mayo y junio antes del torneo de la FIFA.

¿Cuándo enfrentará Sudáfrica a México en el Mundial 2026?

Después de 16 años de que se vieron las caras en Johannesburgo, estas dos selecciones volverán a enfrentarse en la inauguración de una Copa del Mundo. Curiosamente, de nuevo será un 11 de junio que los Bafana Bafana y el Tri den el banderazo de salida del mundial, en esta ocasión en un partido programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Andrés Guardado en el partido de la Selección Mexicana contra Sudáfrica en el Mundial 2010 | MEXSPORT
Andrés Guardado en el partido de la Selección Mexicana contra Sudáfrica en el Mundial 2010 | MEXSPORT

En cuanto a Panamá, su primer partido será el miércoles 17 de junio contra la Selección de Ghana en el Grupo L. Este compromiso está programado para disputarse a las 17:00 horas en el BMO Field en Toronto.

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