'Tano' Ortiz solo saldría de Rayados en caso de una "catástrofe" en Liguilla

La victoria de Atlético San Luis en el duelo de Ida en los Cuartos de Final del Apertura 2023 contra Monterrey fue un resultado que nadie esperaba. A pesar de ello, en el equipo regio confían aprovechar la localía para darle la vuelta al marcador y avanzar a Semifinales. En ese contexto, el director deportivo de Rayados, José Antonio 'Tato' Noriega, habló sobre el futuro de Fernando 'Tano' Ortiz al frente del club y dio a entender que, incluso en caso de una eliminación, pretenderían mantener al argentino en el banquillo. Lo anterior a menos que se diera un resultado desastroso.

"Es lo más probable, (permanencia de 'Tano' Ortiz) porque creemos en lo que aporta este cuerpo técnico y que está alineado con nuestros valores y con nuestra búsqueda de cómo queremos que juegue el equipo. ¿Contra qué equipo jugó Francia que metió 19-0 recientemente? Si fuéramos Gibraltar mañana perdón por la hibérbole, pero si nos viéramos rebasados y goleados y el resultado y el accionar fueran muy triste nos pondríamos a pensar ¿qué está pasando?", declaró el directivo.