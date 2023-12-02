'Tano' Ortiz solo saldría de Rayados en caso de una "catástrofe" en Liguilla
La victoria de Atlético San Luis en el duelo de Ida en los Cuartos de Final del Apertura 2023 contra Monterrey fue un resultado que nadie esperaba. A pesar de ello, en el equipo regio confían aprovechar la localía para darle la vuelta al marcador y avanzar a Semifinales.
En ese contexto, el director deportivo de Rayados, José Antonio 'Tato' Noriega, habló sobre el futuro de Fernando 'Tano' Ortiz al frente del club y dio a entender que, incluso en caso de una eliminación, pretenderían mantener al argentino en el banquillo. Lo anterior a menos que se diera un resultado desastroso.
"Es lo más probable, (permanencia de 'Tano' Ortiz) porque creemos en lo que aporta este cuerpo técnico y que está alineado con nuestros valores y con nuestra búsqueda de cómo queremos que juegue el equipo. ¿Contra qué equipo jugó Francia que metió 19-0 recientemente? Si fuéramos Gibraltar mañana perdón por la hibérbole, pero si nos viéramos rebasados y goleados y el resultado y el accionar fueran muy triste nos pondríamos a pensar ¿qué está pasando?", declaró el directivo.
Noriega consideró que es un escenario muy difícil que Rayados sea goleado en su propio estadio, y expresó que confía en que verán un gran equipo con hambre de triunfo. "Ojalá esa personalidad de la que se hablaba aparezca, porque hay jugadores mundialistas, hay jugadores con recorrido europeo, entonces Monterrey debe ser un equipo que refleje todo lo que buscamos".
"Desilusión en general absoluta, no. Sí conciencia de que estuvimos muy lejos de lo que debemos ser. Todos los que vimos ese partido sabemos que Monterrey estuvo lejos de su potencial y de lo que debe de mostrar en la cancha para ganarle a un rival que por algún motivo, en este caso muchos, porque San Luis tiene muchas virtudes, está compitiendo contra nosotros en los encuentros de final", finalizó.
