Contra

Tiene Fabiola Alanis mayor crecimiento en Michoacán rumbo a 2027

La plaza en Morelia, Michoacán
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:53 - 04 febrero 2026
La alianza entre Morena, PT y Partido Verde trae un margen considerable de ventaja rumbo a las elecciones de 2027 en Michoacán.

La más reciente medición fue levantada en enero de 2026 y confirma un reacomodo relevante en el tablero político de Michoacán rumbo a la elección del siguiente año.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la alianza entre Morena, PT y Partido Verde supera por un margen de más casi 30 puntos al PAN, PRI y MC.

Fabiola Alanís

El bloque oficialista registra 45% de intención del voto, en contraste, Acción Nacional tendría 15.5%, PRI 12.3% y Movimiento Ciudadano 9.5%, respectivamente.

Entre los distintos perfiles evaluados, Fabiola Alanís destaca como la aspirante con mayor crecimiento sostenido y el mejor saldo de opinión positiva.

El estudio muestra que Fabiola Alanís es la única mujer que incrementa simultáneamente su nivel de conocimiento y su valoración positiva, duplicando la ventaja frente a otros perfiles femeninos y consolidándose como la figura con mejor desempeño relativo en este segmento.

El estudio también revela que, en el escenario constitucional para la gubernatura, Fabiola Alanís alcanza hasta 40.1% de preferencia efectiva, colocándose como la aspirante que garantizaría la continuidad de Morena en el gobierno estatal.

El levantamiento se realizó cara a cara, con boleta y urna simulada, sobre una muestra representativa de los 3.7 millones de electores registrados en Michoacán, con ponderación basada en criterios del INE.

