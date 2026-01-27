Tragedia: Mueren siete aficionados del PAOK en aparatoso accidente vial

El futbol europeo se tiñe de luto tras confirmarse un devastador accidente automovilístico en carreteras de Rumania, donde siete seguidores del club griego PAOK de Salónica perdieron la vida. El grupo se dirigía a Francia para apoyar a su equipo en el cierre de la Fase de Liga de la Europa League contra el Lyon.

PAOK lamenta muerte de sus aficionados | X: @PAOK_FC

El siniestro, que también dejó a tres personas con lesiones de gravedad, ocurrió cuando la camioneta negra en la que viajaban los aficionados colisionó frontalmente contra un tráiler.

Un error fatal capturado en video

Los hechos quedaron registrados gracias a la cámara de seguridad de un camión que circulaba junto a las víctimas. En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa el momento exacto en que el conductor de la camioneta intenta realizar una maniobra de rebase invadiendo el carril contrario.

Pese a que el vehículo contaba con espacio y tiempo suficiente para retornar a su carril, el conductor pareció perder el control, manteniéndose en la trayectoria de colisión hasta impactar de frente contra el vehículo de carga pesada.

La fuerza del choque destruyó por completo la camioneta y debido a la magnitud del golpe, varios pasajeros salieron proyectados hacia el asfalto.

El camión desde el cual se grababa el video no logró frenar a tiempo debido a la escasa distancia, pasando por encima de algunos restos y víctimas del accidente.

Siete aficionados de PAOK perdieron la vida | X: @PAOK_FC

El PAOK se pronuncia ante la tragedia

Tras confirmarse la noticia, el PAOK de Salónica emitió un comunicado oficial expresando su profundo dolor y enviando condolencias a los familiares de los fallecidos. La comunidad del futbol griego se encuentra conmocionada por la pérdida de este grupo de seguidores que emprendieron un viaje de miles de kilómetros por su pasión deportiva.

Sintiendo la tristeza y el dolor de toda la familia del PAOK tras el trágico accidente y tras la decisión de los aficionados organizados de cancelar todas sus excursiones y mantener las tribunas visitantes cerradas en señal de duelo, en consulta con las autoridades francesas y de Lyon, esta tribuna en particular no se abrirá.

A pesar de la magnitud del evento, la UEFA no ha anunciado modificaciones en la programación del encuentro frente al Lyon. Al tratarse de la última jornada de la Fase de Liga, los protocolos de calendario suelen ser estrictos, aunque el ambiente en el estadio francés estará marcado por el respeto y el luto.

Los aficionados que formaban parte de la caravana y resultaron ilesos han decidido cancelar su trayecto a Francia y emprender el regreso a Grecia para acompañar a las familias de las víctimas.