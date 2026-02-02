Turning Point USA anuncia espectáculo de medio tiempo 'alternativo' para el Super Bowl

La organización Turning Point USA (TPUSA), una organización estudiantil conservadora fundada por Charlie Kirk, anunció este lunes los artista que participará en su evento en línea, programado para transmitirse durante el medio tiempo del Super Bowl del próximo domingo.

El espectáculo, denominado "All-American Halftime Show", pretender ser una oposición discriminatoria al medio tiempo principal que encabezará Bad Bunny, un artista con nacionalidad tanto estadounidense como puertorriqueña.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, es un artista puertorriqueño. Su álbum 'Un Verano Sin Ti' ganó el Grammy al Álbum del Año, convirtiéndose en el primer disco en español en recibir dicho galardón. Sin embargo, el artista ha sido uno de los grandes opositores a Donald Trump y su política migratoria, por lo que, un sector de Estados Unidos ha mostrado su molestia por la elección del cantante boricua.

Balón del Super Bowl LX | AP

¿Por qué habrá otro Medio Tiempo?

La iniciativa de TPUSA de organizar su propio espectáculo surgió tras la reacción negativa de sectores conservadores el pasado otoño por la elección de Bad Bunny por parte de la NFL para protagonizar el espectáculo oficial del Super Bowl, que se celebrará en el Levi's Stadium.

"El All-American Halftime Show es una oportunidad para que todos los estadounidenses disfruten de un espectáculo de medio tiempo sin otra agenda política que celebrar la fe, la familia y la libertad", afirmó Andrew Kolvet, portavoz de TPUSA, en un comunicado. "Nos propusimos ofrecer una opción de entretenimiento que sea divertida, excelente y emocionante para toda la familia mientras millones se reúnen para el gran partido".

Bad Bunny encabezará el medio tiempo del super Bowl | AP

Artistas para el Medio tiempo aleatorio

El nombre más destacado en la contraprogramación de TPUSA es Kid Rock, un músico de 53 años originario de Detroit. Inició su carrera en el hip-hop, pero ha transitado por diversos estilos, centrándose recientemente en el country rock. Ha sido nominado a cinco premios Grammy, aunque nunca ha ganado uno. El espectáculo también contará con la participación de los cantantes de música country Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, todos ellos de tez blanca y cabello claro.

Cabe destacar que, a pesar de las declaraciones de TPUSA sobre un Medio tiempo sin 'agenda política', la realidad es que, Robert James Ritchie, nombre real de Kid Rock, ha participado en eventos políticos del Presidente Donald Trump, por lo que el evento musical apunta a estar alineado con las políticas e ideologías del presidente de Estados Unidos.

De todos estos artistas, ninguno de ellos ha logrado ganar un premio Grammy, mientras que Bad Bunny por su parte suma 6 galardones y 17 más en los Grammy Latinos. Tan sólo este año logró quedarse con tres premios

Los Artistas son a favor de Donald Trump | AP

¿Dónde se verá la transmisión?