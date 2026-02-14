West Ham, al borde de la eliminación en FA Cup ante un equipo de tercera división

El West Ham necesitó de los tiempos extras para vencer al modesto Burton (1-0) y, con ello, clasificarse para los octavos de final de la FA Cup Cup.

El único gol del encuentro llegó en la primera parte del tiempo extra gracias a Cryscencio Sumerville, aunque los Hammers sufrieron hasta el pitido final del partido.

Los londinenses estuvieron a punto de protagonizar un bochornoso tropiezo en el campo del Burton Albion, un equipo de la tercera división del futbol inglés.

West Ham venció 1-0 al Burton en la FA Cup | AP

West Ham, maniatado por el Burton por más de 90 minutos

El mal desempeño del equipo del London Stadium esta temporada se confirma también en la FA Cup. El conjunto de Nuno Espírito Santo estuvo a un paso de ser eliminado por el Burton Albion, un equipo que, en este momento, ocupa el puesto 21 en la League One, es decir, la tercera liga de Inglaterra.

Los primeros 90 minutos del choque en el Pirelli Stadium no arrojaron ningún gol, lo que llevó el partido a la prórroga.

Sin embargo, cinco minutos después de la reanudación, el neerlandés Summerville abrió el marcador, adelantando así a los Hammers.

Aun así, la tensión para los londinenses no terminó ahí, ya que en el minuto 101, Freddie Potts fue expulsado por una dura falta sobre Julian Larsson.

Así, con un hombre menos, el West Ham fue asediado por el Burton hasta el final del tiempo extra, pero afortunadamente para Espírito Santo y sus pupilos, los locales no lograron marcar, a pesar de haber tenido varias ocasiones claras.

West Ham venció 1-0 al Burton en la FA Cup | AP

Tras este resultado, el West Ham se clasificó para los octavos de final de la competición, pero la prioridad para la segunda mitad de la temporada es completamente otra.