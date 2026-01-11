Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars EN VIVO Ronda de Comodines NFL 2025

SIGUE AQUÍ LAS ACCIONES EN VIVO:

1Q - 15:00 - BILLS 0-0 JAGUARS | ¡Comienza el juego! Buffalo tendrá la primera serie ofensiva en este duelo de Wild Card.

1Q - 03:00 - BILLS 3-0 JAGUARS | ¡GOL DE CAMPO! Bills abre el marcador con un gol de campo de 50 yardas.

2Q - 14:00 - BILLS 3-7 JAGUARS | ¡TOUCHDOWN! Trevor Lawrence conecta con Brian Thomas y Jacksonville toma la ventaja.

2Q - 05:37 - BILLS 10-7 JAGUARS | ¡TOUCHDOWN! Josh Allen la hace personal y corre dos yardas por tierra para la anotación.

2Q - 00:00 - BILLS 10-7 JAGUARS | MEDIO TIEMPO! Cam Little falla el gol de campo y Jacksonville se va al descanso en desventaja en el marcador.

El domingo de NFL trae la segunda parte d e los duelos de Comodines por el pase a la ronda divisional, esta ocasión con el duelo entre los Buffalo Bills contra los Jacksonville Jaguars, dos de los mejores equipos durante la temporada regular.

El equipo de Buffalo llega con una racha de 12-5, teniendo una marca de cuatro victorias en los últimos cinco partidos, siendo el más reciente una victoria contunde ante los Jets de Nueva York.

Por su parte, la gran sorpresa de la temporada, Jacksonville, llega al encuentro de comodines con una marca de 13-4, sumando una racha de ocho victorias consecutivas, la más reciente ante los Tennessee Titans.

La gran batalla entre Josh Allen y Trevor Lawrence tendrá un sabor especial pues ambos quarterback buscan pasar de ronda tras un par de rachas negativas. Lawrence suma tres juegos de playoffs, uno ganado y dos perdidos, por su parte, Allen llega sin la pared, Patrick Mahomes, por lo que el camino al Superbowl parece estar en esta campaña.

El equipo de Buffalo busca romper una marca de 32 años sin jugar un super domingo y el camino arranca en el EverBank Stadium. Por su parte, Jacksonville, sueña en una nueva postemporada con jugar por primera vez el Superbowl.