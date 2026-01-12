Houston domina y elimina a los Steelers a pesar de los errores de CJ Stroud

Una defensa de campeonato. Los Houston Texans dominaron y aplastaron a los Pittsburgh Steelers de visita para conseguir el último boleto a la Ronda Divisional de los Playoffs de la NFL. Ahora, tras dominar defensivamente a los Acereros, viajarán a Nueva Inglaterra para medirse ante los Patriotas.

La defensa demostró el porqué fue la mejor de toda la NFL. En el juego de comodines limitaron a los Steelers a sólo 175 yardas totales. Además, lograron quitarle el balón a Aaron Rodgers y regresarlo hasta la zona de anotación para la anotación que sentenció el partido a favor de su equipo.

Se sobrepusieron a los errores | AP

Una defensa impenetrable

A pesar de que los Steelers son conocidos por su defensa de acero, hoy fueron los Texans quienes dominaron el partido del lado defensivo. El equipo capturó a Rodgers cuatro veces para una pérdida de 36 yardas, los limitó a sólo seis puntos, y anotó dos veces, una con un balón suelto recuperado y la otra al devolver una interceptación de Rodgers en los minutos finales del partido.

Además, el equipo tuvo que sobreponerse a los errores de su propio mariscal de campo. CJ Stroud perdió tres balones, dos en fumbles y uno más en interceptación, en los cuales, la defensa sólo permitió un gol de campo manteniendo a su equipo dentro del partido.

La gran parte del partido fue dominada por las defensas pues, tras los primeros tres cuartos el marcador era sólo de 7-6 para los Texanos. Ya en el cuarto cuarto, la defensa de Houston anotó 13 puntos, mientras que la ofensiva aportó otros 10 para sentenciar la humillada en el Acrisure Stadium.

Dominaron a la defensiva | AP

10 años y contando

Por su parte, los Steelers siguen sin poder ganar en postemporada. La derrota ante los Texans significó su séptima consecutiva en postemporada. La última vez que lograron ganar un partido de Playoffs fue en el 2016 cuando derrotaron a los Chiefs en la Ronda Divisional.

Desde entonces han caído cinco veces en la Ronda de Comodines y otra más en la Ronda Divisional. Además, quedaron fuera de la postemporada en tres ocasiones. Ahora, con más dudas que respuestas, el equipo deberán pensar en el próximo año.

Aaron Rodgers por su parte, evaluará su futuro. Aunque dio indicios del retiro aún no está seguro. En caso de que así sea, el QB se despide con 17 pases completos para 146 yardas y una intercepción, siendo el Pick-six el último pase de su temporada.

Tuvo una mala actuación | ap

Con ritmo a New England

A pesar de que la ofensiva de los Texanos batalló casi todo el partido, el equipo llega con mucho ritmo a la Ronda divisional. El equipo de Texas acumula 10 triunfos consecutivos y ahora buscará hilar uno más para, por primera vez en su historia, llegar a la Final de Conferencia de la NFL.