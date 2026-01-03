Carlos Fierro sufrió aparatosa lesión frente a Rayados en la Copa Pacífica

El extremo mexicano de los Leones Negros, salió entre lágrimas después de haberse lesionado la rodilla

Marcos Olvera García
3 de Enero de 2026

Este sábado, en actividad de la competición de pretemporada Copa Pacífica, Leones Negros de la U de G se enfrentaron a los Rayados de Monterrey, duelo en donde el cuadro regiomontano venció a los Melenudos por goleada.

A pesar de la derrota en el marcador, los Leones Negros perdieron más que el partido pues, en el segundo tiempo, el equipo de Alfonso Sosa tuvo que sacar a Carlos Fierro, esto, después de haberse lesionado la rodilla.

Carlos Fierro fue a buscar un balón cerca del área de Rayados, el extremo mexicano se estiró para presionar a la defensa regiomontana y fue ahí donde su rodilla izquierda se atoró en el césped.

Fierro no tardó en quedarse tendido en el césped del Estadio Jalisco, su rictus de dolor obligó al árbitro a permitir el ingreso de las asistencias, quienes sacaron al jugador mexicano en el 'carrito de las desgracias'.

Imágenes del partido, tomadas por aficionados en las gradas, mostraron a compañeros de Fierro ayudándolo a llegar a la banca, metrajes que no indican la gravedad de la lesión, aunque sí enciende las alarmas en el cuadro de Jalisco.

¿Cuándo arranca la temporada en la Liga de Expansión?

Leones Negros volverá a la actividad competitiva el próximo domingo 11 de enero, cuando reciban al flamante campeón de la Liga de Expansión: La Jaiba Brava.

El torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión comenzará el próximo 9 de enero, cuando Venados de Mérida reciba a Irapuato, que terminó como subcampeón en su primera temporada en la segunda división del futbol mexicano.

