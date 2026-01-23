El Reporte Ponce: ¡Es Quiñones, Vasco! No lo pienses tanto

Me gustó la Hormiga Atómica ante Panamá, mucho mejor que el desesperado Berterame. Tengo claridad de que, con la partida del argentino a Miami, Armando lo rebasará en las preferencias de Aguirre para el Mundial. Y ahora, el resto que parecía seguro, no lo veo tanto.

Raúl es el '9' fijo de esta Selección y Santi Giménez, con la lesión, se convierte en la incógnita. Por si fuera poca la incertidumbre, resulta que ahora se posiciona un goleador que no parece gustarle a Aguirre, pero que ya es el mejor mexicano de la temporada: Julián Quiñones.

Con doblete con Al-Qadisiyah ante el equipo de Benzema, llegó a 19 anotaciones y una asistencia en la campaña, la mejor marca entre las opciones del Vasco en ataque, arriba de Berterame (13, 3), Hormiga (14, 1), Raúl (6, 3) y Giménez (1, 2). Es una locura. No me creo el cuento de que Aguirre no lo quiere y sería una incongruencia no llevarlo con este nivel. ¿Tú a quién sacarías por Quiñones?

LA DE ARABIA GANA A LIGA MX

Para los que siguen dudando del nivel de la Liga Saudí, como el Vasco, quien asegura que nadie ve los partidos, acaba de salir el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol de 'Ligas más fuertes de 2025', que colocó a la Premier League como la mejor del mundo. Pues el torneo de Arabia Saudita subió del lugar 21 al 13 para este último análisis, mientras que la Liga MX bajó del 18 al 22, es decir, debajo de la de Medio Oriente.

DEL PLATO A LA NORIA SE CAE BORJA

Y la comisión. Miguel Borja se hartó de lo que muchos no entendimos: por qué, si hay plaza de foráneo disponible, la directiva de Cruz Azul decidió esperar hasta que saliera Bogusz para inscribir al Colibrí. Está claro que desde el inicio, la contratación estaba viciada por provenir de los asesores y no del proyecto deportivo.

Y ahora sí, los asesores se quedaron sin su tajada. El problema es que la pérdida importante es para el proyecto deportivo, que ahora se quedará con dos plazas de extranjero vacías, a menos que aparezca una rosa en un par de semanas. Veamos.

¿POR QUÉ NO SALE BOGUSZ AÚN?

Es un tema de nudos legales por destrabar sobre el 30% que se quedará Cruz Azul. La clave está en que, aunque el polaco va a Houston, en realidad, en los documentos, el ente que lo compra es la MLS, que lo coloca en el Dynamo. La Liga estadounidense cree que si lo traspasa a otro club de su propio torneo, no tendría que pagarle a La Máquina su porcentaje, cosa que los cementeros tienen muy claro en no ceder. Están en esa negociación; este se ve difícil que se caiga... aunque con los celestes ya no se sabe.