UFC: Alexa Grasso confirma regreso al octágono este 2026

La división de peso mosca femenina de la UFC vuelve a encenderse con el anuncio oficial del retorno de una de sus figuras más emblemáticas. Alexa Grasso, la primera mujer nacida en México en conquistar un título en la organización, ya tiene fecha, sede y oponente para su próximo compromiso en el octágono.

La tapatía se enfrentará a la estadounidense Maycee Barber el próximo sábado 28 de marzo como parte del evento principal de UFC Seattle. No será un enfrentamiento cualquiera, sino una revancha esperada desde hace cinco años, cuando se vieron las caras por primera vez en febrero de 2021.

Alexa Grasso protagonizará una cartelera especial en el primer semestre del año | IMAGO 7

En aquella ocasión, Grasso se llevó la victoria por la vía de la decisión unánime. En aquel entonces, el resultado impulsó la carrera de la mexicana hacia el campeonato, mientras que para Barber significó un proceso de reconstrucción que hoy la tiene de vuelta en la élite.

Grasso regresa a escena después de casi un año

Tras casi un año de ausencia en la competición activa, Grasso regresa con el objetivo de retomar su posición en lo más alto de la categoría. Su última aparición oficial terminó con una derrota ante Valentina Shevchenko, quien recuperó el cinturón tras una trilogía que marcó la historia del peso mosca.

Para la mexicana, este duelo en Seattle representa la oportunidad de posicionarse nuevamente como la contendiente número uno al título que ostenta la kirguisa. Por su parte, Maycee Barber llega a este compromiso en el mejor momento de su trayectoria profesional.

Grasso regresa al octágono después de casi un año | IMAGO 7

La estadounidense acumula una racha de siete victorias consecutivas, una estadística que la ha consolidado como una de las máximas amenazas de la división. Barber ha evolucionado significativamente desde su primer choque contra Grasso, implementando un estilo de lucha física agresivo y un dominio notable en el clinch.

¿Cuál es la cartelera de la UFC?

El evento en el estado de Washington no solo será vital para la rama femenina. La cartelera de UFC Seattle se perfila como una de las más relevantes del primer trimestre del año, ya que además del duelo Grasso-Barber, contará con la participación de Israel Adesanya, quien se medirá ante Joe Pyfer en la división de peso medio.

Para Alexa Grasso, el desafío técnico será mayúsculo. El desenlace de esta pelea el 28 de marzo podría definir de manera inmediata quién será la próxima retadora al cinturón de las 125 libras, poniendo en juego el futuro a corto plazo de la cima de la división.

La UFC tendrá una cartelera muy atractiva | CAPTURA DE PANTALLA

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD