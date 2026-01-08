Atlético de Madrid vs Real Madrid EN VIVO Supercopa de España Semifinal

SIGUE LAS MEJORES ACCIONES DEL JUEGO AQUÍ

Listas las alineaciones:



Uno de los juegos más importantes de LaLiga llegó hasta medio oriente, esta ocasión para disputar las Semifinales de la Supercopa de España, desde el histórico King Abdullah Sports City, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

El equipo merengue dirigido por el español y ex jugador del club, Xabi Alonso, llega a disputar una nueva Semifinal de esta competencia como segundo lugar de LaLiga, quedando solo a cuatro puntos del líder y ya finalista, el Barcelona.

Por su parte, los Colchoneros de José Pablo el ‘Cholo’ Simeone, se paran frente a su histórico nemesis como cuartos en liga, pero con el ímpetu de volver a dejar fuera al conjunto blanco.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras en el rectángulo de juego fue en la Jornada 7 de la temporada 25/26, cuando el Atleti destrozó a los Merengues en el Metropolitano, con un contundente 5-2.

Por otro lado, la última vez que estos equipos disputaron un juego de la Supercopa fue el 10 de enero del 2024, cuando Real Madrid venció al Atlético de Madrid 5-3 en la prórroga de la semifinal.