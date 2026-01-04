Liga MX Femenil: ¿Dónde y a qué hora ver el León vs Cruz Azul del Clausura 2026?

Comenzó el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y uno de los equipos a seguir este torneo será Cruz Azul. La Máquina hizo historia en el pasado Apertura 2025, en el que tuvo su mejor registro de Fase Regular hasta ahora y además llegó por primera vez a Semifinales, instancia en la cual quedó eliminada, pero que dejó la vara muy alta.

Además, con su mudanza temporal a Cuernavaca, la institución cementera tendrá que demostrar que por fin le han dado la seriedad al equipo femenil para competir por títulos. De momento, en el mercado de invierno se demostró que los esfuerzos están encaminados en ese sentido, con la llegada de jugadoras como Uchenna Kanu.

Cruz Azul trajo importantes refuerzos para este semestre | X: @AzulFemenil

La nigeriana regresó a la Liga MX Femenil, a la cual llegó en 2022 con Tigres, y será una de las figuras a seguir. Sin embargo, Cruz Azul también fichó a jugadoras como Michaela Abam y Araceli Torres, mientras que se despidió de Solagne Lemos, con quien se reencontrará este lunes en la Jornada 1 ante León.

La Fiera, que solo ha llegado en dos ocasiones a Liguilla, se quedó cerca en el pasado torneo y ahora tratará de competir nuevamente por un lugar. Con la incorporación de la jugadora uruguaya y con un plantel que se conoce bien, las Esmeraldas tratarán de dar el primer golpe de autoridad este lunes en casa.

León y Cruz Azul comenzarán el Clausura 2026 este lunes | IMAGO 7

Así le ha ido a Cruz Azul ante León

León llega al compromiso del Clausura 2026 con el antecedente de haber ganado sus dos últimos partidos contra Cruz Azul con marcador 1-2, ambos como visitante a la Noria. Mientras que su último juego celebrado en el Estadio Nou Camp, en el Apertura 2024, lo ganó 1-0 con un solitario tanto de Sanjuana Muñoz, que actualmente está con Xolas de Tijuana.

Mientras que en el partido del pasado Apertura 2025, Trudi Carter y Luciana García hicieron los goles que adelantaron a las de Alejandro Corona, al minuto 57 y al 62', respectivamente. Aerial Chavarin acortó distancias al 72', tras lo cual las dirigidas por Diego Testas no encontraron el camino para el empate.

¿Dónde y a qué hora ver el León vs Cruz Azul de la Liga MX Femenil?

Fecha : Lunes 5 de enero de 2025

: Lunes 5 de enero de 2025 Horario : 18:00 horas (tiempo del centro de México)

: 18:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Nou Camp

: Estadio Nou Camp Transmisión: Fox One