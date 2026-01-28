Corinthians no perdona a Gotham FC y avanza a la Final de la FIFA Women's Champions Cup

Gotham FC se cansó de fallar y Corinthians logró su a la Final de la primera edición de la FIFA Women's Champions Cup. El equipo brasileño, máximo ganador de la Copa Libertadores femenina, aprovechó la única oportunidad que tuvo dentro del área en los minutos finales del partido y gracias a Gabi Zanotti se quedó con el triunfo.

La capitana de las Reinas de América aprovechó un error defensivo por parte de Jess Carter y con un disparo apenas dentro del área venció a la experimentada guardameta Ann-Katerin Berger. Fue el primer gol del 2026 para Zanotti, quien con 40 años de edad no se cansa de hacer historia con a nivel internacional con el club brasileño.

Gabi Zanetti en celebración de su gol con Corinthians | AP

Gotham FC no aprovechó, Corinthians liquidó

Aunque los primeros 45 minutos fueron parejos, el equipo de la NWSL fue el que más oportunidades de cara al arco generó por medio de jugadoras como Rose Lavelle y Jaelin Howell, pero sin contundencia. Para la segunda mitad, las pupilas de Juan Carlos Amoros tomaron mayor control del encuentro y parecía que en cuestión de minutos podrían romper el cero.

Corinthians y Gotham FC se enfrentaron en la primera Semifinal de la FIFA Women's Champions Cup | AP

Sin embargo, Corinthians aguantó bien en la parte baja y en un contragolpe en el último lapso del compromiso llegó el tanto de la victoria, en una combinación de las veteranas del equipo. Tamires incorporó por la banda izquierda y mandó un centro que Jess Carter abanicó, gracias a lo cual Gabi Zanotti controló con calma antes de sacar un disparo pegado a la base izquierda del poste al minuto 83.

Ya con la ventaja en el marcador, el equipo sudamericano se replegó todavía más y Gotham se quedó sin variantes para romper el cerco defensivo. A pesar de que se compensaron ocho minutos al finalizar los 90, principalmente por una atención médica a Lavelle, las estadounidenses exigieron poco a la portera Leticia y fallaron en su objetivo de llevar el partido al alargue.

¿Cuándo jugará Corinthians la Final de la FIFA Women's Champions Cup?

Fundado en 1997, el Timao es el máximo ganador del Campeonato Brasileirao Femenino con siete títulos y está empatado con Palmeiras y Santos como el máximo monarca del Campeonato Paulista Femenino, con cuatro coronas. Además, tiene el récord de más triunfos en Copa Libertadores, con seis, el doble que su más cercano perseguidor, São José Esporte Clube.

Ahora, las dirigidas por Lucas Piccinato buscarán escribir una página más en su historia y consagrarse campeonas en la primera edición de la FIFA Women's Champions Cup como representantes de la Conmebol. La Final está programada para el próximo domingo 1º de febrero a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) y Corinthians se enfrentará al ganador del partido entre Arsenal y AS FAR de Marruecos.