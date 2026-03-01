Cuajimalpa mejora seguridad tras rehabilitación del Deportivo La Papa

Con brocha en mano y compromiso bajo el brazo, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, encabezó la entrega oficial del Deportivo La Papa, ubicado en la colonia Loma del Padre, un espacio que ahora luce renovado tras una intervención integral.

La rehabilitación forma parte de la estrategia de su administración para rescatar espacios públicos, fortalecer la convivencia familiar y reforzar la seguridad en la demarcación.

El Deportivo La Papa ahora tiene una mejor imagen en sus instalaciones / Especial

Mejoras de principio a fin

Los trabajos incluyeron pintura general, instalación de techumbre en el kiosco, mejora en juegos infantiles, colocación de piso de caucho, rehabilitación de canchas deportivas y sustitución de malla ciclónica.

Durante el evento, el edil destacó que esta obra responde a los compromisos asumidos desde el arranque de su gestión.

“Es una promesa cumplida, porque en mi gobierno la palabra tiene valor”, afirmó ante vecinos de la zona.

En Cuajimalpa se recuperan áreas comunitarias para beneficio de las familias y colonos / Especial

Espacios recuperados, percepción de seguridad al alza

Orvañanos vinculó directamente la recuperación de áreas comunitarias con los avances en materia de seguridad pública, señalando que el trabajo en territorio y la cercanía con los habitantes han sido clave en los resultados.

Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI indican que en el segundo y tercer trimestre de 2025, Cuajimalpa ocupó el segundo lugar entre las alcaldías con mayor percepción de seguridad en la Ciudad de México, mientras que en el cuarto trimestre se posicionó en tercer sitio. Más del 55% de la población manifestó sentirse segura.

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, encabezó la entrega oficial del Deportivo La Papa / Especial

Además, cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señalan que en enero de 2026 la demarcación registró la mayor disminución de delitos de alto impacto en la capital, con una reducción del 42.1% respecto al mismo mes del año anterior.