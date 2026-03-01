Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Cuajimalpa mejora seguridad tras rehabilitación del Deportivo La Papa

Se busca fortalecer la convivencia familiar y reforzar la seguridad en la demarcación / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:51 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El alcalde aseguró que recuperar espacios públicos impacta directamente en la seguridad y convivencia vecinal

Con brocha en mano y compromiso bajo el brazo, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, encabezó la entrega oficial del Deportivo La Papa, ubicado en la colonia Loma del Padre, un espacio que ahora luce renovado tras una intervención integral.

La rehabilitación forma parte de la estrategia de su administración para rescatar espacios públicos, fortalecer la convivencia familiar y reforzar la seguridad en la demarcación.

El Deportivo La Papa ahora tiene una mejor imagen en sus instalaciones / Especial

Mejoras de principio a fin 

Los trabajos incluyeron pintura general, instalación de techumbre en el kiosco, mejora en juegos infantiles, colocación de piso de caucho, rehabilitación de canchas deportivas y sustitución de malla ciclónica.

Durante el evento, el edil destacó que esta obra responde a los compromisos asumidos desde el arranque de su gestión.

“Es una promesa cumplida, porque en mi gobierno la palabra tiene valor”, afirmó ante vecinos de la zona.
En Cuajimalpa se recuperan áreas comunitarias para beneficio de las familias y colonos / Especial

Espacios recuperados, percepción de seguridad al alza

Orvañanos vinculó directamente la recuperación de áreas comunitarias con los avances en materia de seguridad pública, señalando que el trabajo en territorio y la cercanía con los habitantes han sido clave en los resultados.

Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI indican que en el segundo y tercer trimestre de 2025, Cuajimalpa ocupó el segundo lugar entre las alcaldías con mayor percepción de seguridad en la Ciudad de México, mientras que en el cuarto trimestre se posicionó en tercer sitio. Más del 55% de la población manifestó sentirse segura.

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, encabezó la entrega oficial del Deportivo La Papa / Especial

Además, cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señalan que en enero de 2026 la demarcación registró la mayor disminución de delitos de alto impacto en la capital, con una reducción del 42.1% respecto al mismo mes del año anterior.

Para la administración local, el mensaje es claro: recuperar espacios también significa recuperar confianza.

Últimos videos
Lo Último
20:19 ¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
20:18 ¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
20:16 Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
20:01 Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
19:57 Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
19:37 Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil
19:36 ¡La más Gunner! Dua Lipa y su familia festejan la victoria del Arsenal ante Chelsea
19:30 La advertencia de Pedri al Atlético de Madrid: "Estaremos en semifinales"
19:29 VIDEO: Mujer queda atorada en rejilla cerca del Zócalo previo a concierto de Shakira
19:22 ¿Se cancela el GP de Australia? El arranque de la F1 está en duda tras conflicto en el medio oriente
Tendencia
1
Empelotados Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
2
Futbol ¿A lo Real Madrid? FC Barcelona lanza par de posts y afición madrileña ‘enloquece’
3
Futbol FIFA analiza expulsar a jugadores que se cubran la boca al hablar con un rival, aseguró Infantino
4
Futbol Antony se enfrenta con hinchas del Real Betis tras empate en el Derbi de Sevilla
5
Futbol ¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
6
Futbol ¿Soñó con su gol? Fidalgo revela qué sucedió una noche previa a su golazo en el Derbi de Sevilla
Te recomendamos
Rota Gol Raúl Jiménez
Futbol
01/03/2026
¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
Futbol
01/03/2026
¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
Futbol
01/03/2026
Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
Empelotados
01/03/2026
Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
Empelotados
01/03/2026
Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil
Futbol
01/03/2026
Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil