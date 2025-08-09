Erik Ten Hag y el 'arrepentimiento' del Manchester por dejar ir a Cristiano Ronaldo: "nunca fue el problema"

Cristiano Ronaldo hizo uno de los regresos más impactantes en los últimos años, cuando se reincorporó al Manchester United. El astro lusitano volvió a vestir los colores de los Red Devils y generó ilusión en el Teatro de los Sueños, pero la realidad fue distinta y temas con entrenadores y la dirección del club, orillaron al 'Comandante' a dejar Inglaterra y partir hacia Arabia. Uno de los hombres con los que tuvo una complicada relación fue Erik Ten Hag, entrenador neerlandés que llegó a Mánchester en abril de 2022. Sin embargo, el ahora estratega del Bayer Leverkusen aseguró que Cristiano nunca fue un problema y su salida fue un tanto injusta.

"Para mí él (Cristiano Ronaldo) no es un problema. Nunca fue el problema y creo que eso es cosa del pasado”, comentó Ten Hag tras su regreso a Inglaterra, en un duelo amistoso que perdió ante Chelsea en Stamford Bridge. De igual forma, el entrenador del conjunto de las aspirinas cerró el tema del 'Comandante' esperando el mejor de los éxitos para el luso. "Creo que fue lo que pasó. Es cosa del pasado, y después ganamos dos trofeos con el Manchester United. Le deseo todo lo mejor para el futuro y mucha suerte".