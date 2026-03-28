Estación Tasqueña del Tren Ligero es reinaugurada, pero no habrá servicio en Estadio Azteca

Todos los caminos llevan al Estadio Azteca… o al menos lo más cerca posible. El Gobierno de la Ciudad de México reabrió la estación Tasqueña del Tren Ligero de cara a la Copa del Mundo 2026.

Luego de cuatro meses de remodelación, la terminal de la línea del Sistema de Transportes Eléctrico de la CDMX, que conecta al Metro con Xochimilco, tuvo acceso a los usuarios.

Instalaciones remodelas del Tren Ligero l SNT Movilidad Urbana

Sin paradas en el Estadio Azteca

Sin embargo, pese a ser parte del proyecto de trabajos de cara a la Copa del Mundo de la FIFA, el Tren Ligero no operó en la estación Estadio Azteca, recinto que fue reinaugurado este sábado 28 de marzo.

La ruta remodelada del Tren Ligero l SNT Movilidad Urbana

Ante ello, los aficionados que asistieron al México vs Portugal tuvieron que encontrar alternativas de transporte, aunque el Tren Ligero operó hasta El Vergel, a un kilómetro del Coloso de Santa Úrsula.

Interior del Tren Ligero l SNT Movilidad Urbana

Los trabajos continuarán

¡BUENAS NOTICIAS!



El tren ligero tiene un gran anuncio para toda la fanaticada y así la llegada al Estadio Banorte será mucho más fácil.



¡Ya no hay pretexto para no ir!



🎥 @IvanAxel pic.twitter.com/09oWuWOeFw — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 28, 2026