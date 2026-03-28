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Estación Tasqueña del Tren Ligero es reinaugurada, pero no habrá servicio en Estadio Azteca
Todos los caminos llevan al Estadio Azteca… o al menos lo más cerca posible. El Gobierno de la Ciudad de México reabrió la estación Tasqueña del Tren Ligero de cara a la Copa del Mundo 2026.
Luego de cuatro meses de remodelación, la terminal de la línea del Sistema de Transportes Eléctrico de la CDMX, que conecta al Metro con Xochimilco, tuvo acceso a los usuarios.
Sin paradas en el Estadio Azteca
Sin embargo, pese a ser parte del proyecto de trabajos de cara a la Copa del Mundo de la FIFA, el Tren Ligero no operó en la estación Estadio Azteca, recinto que fue reinaugurado este sábado 28 de marzo.
Ante ello, los aficionados que asistieron al México vs Portugal tuvieron que encontrar alternativas de transporte, aunque el Tren Ligero operó hasta El Vergel, a un kilómetro del Coloso de Santa Úrsula.
Los trabajos continuarán
¡BUENAS NOTICIAS!— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 28, 2026
El tren ligero tiene un gran anuncio para toda la fanaticada y así la llegada al Estadio Banorte será mucho más fácil.
¡Ya no hay pretexto para no ir!
🎥 @IvanAxel pic.twitter.com/09oWuWOeFw
La estación Tasqueña se mantiene en remodelación, ya que apenas se abrieron dos plataformas de las tres destinadas al flujo de pasajeros que se espera para el Mundial 2026.