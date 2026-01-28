Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup

Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:20 - 28 enero 2026
El equipo londinense no tuvo problema en dominar a las marroquíes para sellar su pase al partido por el título, que se celebrará en su estadio

El camino a la Final no tuvo sobresaltos. Arsenal cumplió con su papel de favorito en la primera edición de la FIFA Women's Champions Cup y goleó de forma contundente a AS FAR de Marruecos en la Semifinal. Ahora se medirá por el título ante Corinthians, que más temprano este miércoles venció 0-1 a Gotham FC en su respectivo compromiso.

Frida Maanum celebra con sus compañeras ante AS FAR | AP
Menos de cinco minutos necesitó el equipo dirigido por Renee Slegers para prácticamente liquidar el encuentro antes del cuarto de hora. Y una vez finalizado el primer tiempo las Gunners ya estaban adelante en el marcador por cuatro goles. En el complemento, el equipo inglés bajó las revoluciones, a pesar de lo cual Alessia Russo firmó un doblete para el marcador final de 6-0. Stina Blackstenius, Frida Maanum, Mariona Caldentey y Olivia Smith también marcaron en el partido celebrado en el Brentford Stadium.

Alessia Russo en celebración luego de marcar el quinto tanto del partido | AP
Goleada con tecnología en la Women's Champions Cup

Apenas ocho minutos le duró el empate sin goles a AS FAR y en un tiro de esquina, Laina Codina recentró para Blackstenius, que en el área chica remató dentro del área chica sobre la mala salida de la arquera. Aunque Aziza Rabbah despejó el esférico y el equipo marroquí trató de alejar el peligro, la silbante central confirmó el gol gracias a la tecnología, que le confirmó que el esférico cruzó la línea.

La tecnología también ayudó al cuerpo arbitral 13 minutos más tarde, cuando el marcador ya estaba 2-0, para señalar una mano dentro del área. Tras la revisión en el VAR, la silbante Yoshimi Yamashita sancionó la pena máxima y Mariona Caldentey cobró de forma perfecta desde los once pasos para el 3-0. Ya a partir de ese momento, las inglesas bajaron el ritmo y con el tanto de Smith se pusieron 4-0 adelante.

Mariona Caldentey anotó uno de los goles por la vía del penal | AP
La segunda mitad fue el momento de brillar de Alessia Russo, con goles al 66' y al 76'. La goleadora inglesa llevaba cinco partidos sin marcar con Arsenal, desde el 13 de diciembre pasado en la victoria 1-3 contra Everton. Mientras que su último doblete fue en Champions League, en el triunfo 2-1 contra Real Madrid, por lo que fue un dulce reencuentro con el gol con miras a lograr otro título con el club londinense.

¿Cuándo será la Final de la Women's Champions Cup?

Después de este partido, Arsenal regresará a su casa y recibirá en el Emirates Stadium a Corinthians. El partido entre las actuales campeonas de la UEFA y las vigentes campeonas de la Copa Libertadores Conmebol está programado para el próximo domingo 1º de febrero a las 12:00 horas (tiempo del centro de México). El partido por el tercer lugar se disputará más temprano el mismo día, a las 8:45 horas.

