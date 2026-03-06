Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

La Liga: ¿Dónde y cuándo ver el partido Atlético de Madrid vs Real Sociedad? EN VIVO

EN VIVO.Y EN DIRECTO: ATLÉTICO DE MADRID VS REAL SOCIEDAD | RÉCORD
EN VIVO.Y EN DIRECTO: REAL SOCIEDAD VS ATLÉTICO DE MADRID| RÉCORD
Jorge Armando Hernández 07:29 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En RÉCORD te contamos dónde puedes disfrutar del encuentro entre 'colchoneros' y 'blanquiazules'

Después de una sufrida pero exitosa fase de Semifinales en la Copa Del Rey tras eliminar al Barcelona. Atlético de Madrid se prepara para su compromiso ante la Real Sociedad en la fecha 27 de La Liga.

 undefined

Después de eliminar a los blaugranas, el equipo 'metropolitano' parece tener un periodo de calma tras los rumores de la salida de Antoine Griezmann ya que tras esa victoria, el francés ha pensado en quedarse un tiempo más con los rojiblancos.

Barcelona vs Atlético de Madrid Copa del Rey Vuelta | AP
Atlético de Madrid viene de eliminar al Barcelona en Copa del Rey Copa del Rey Vuelta | AP

Real Sociedad logró clasificarse a la final de la Copa del Rey tras vencer al Athletic Club de Bilbao en las Semifinales. Este duelo de fecha 27 tiene un sabor a final adelantada. Ambos equipos se medirán en condiciones previo a lo que será una Final histórica.

Atletico de Madrid se mantiene al momento como lugar tercero de la tabla, si consigue una victoria y tras la derrota del Real Madrid ante Getafe, los rojiblancos podrían hacerse un espacio como segundos.

Real Sociedad se enfrentará al Atlético de Madrid también en Copa del Rey | X @RealSociedad

Por su parte, la Real Sociedad es octavo lugar de la clasificación. Tiene una goleada ante Real Madrid, un empate contra Real Oviedo y una victoria ante RCD Mallorca, lo que le da un total de 35 puntos en total. A pesar de sus resultados en La Liga, ahora es finalista de Copa del Rey.

¿Dónde y cuándo ver el Atlético de Madrid vs Real Sociedad? EN VIVO
Real Sociedad llega como segundo finalista en Copa del Rey | GROSBY

  • Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano 

  • Fecha: 7 de marzo de 2026

  • Horario: 11:30 hrs hora de México

  • Canal: Disney + Premium, Sky Sports

Últimos videos
Lo Último
16:28 Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
16:20 ¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
16:17 ¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
16:03 Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
15:57 ¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
15:52 MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
15:39 Clásico Mundial de Béisbol: ¿Dónde ver México vs. Brasil? Fecha, hora y transmisión
15:38 F1 TV estrena nuevas voces y transmisión en español
15:32 Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
15:29 Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
06/03/2026
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
Contra
06/03/2026
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Box
06/03/2026
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES
Futbol
06/03/2026
Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
Futbol
06/03/2026
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
Futbol
06/03/2026
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?