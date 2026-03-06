La Liga: ¿Dónde y cuándo ver el partido Atlético de Madrid vs Real Sociedad? EN VIVO

Después de una sufrida pero exitosa fase de Semifinales en la Copa Del Rey tras eliminar al Barcelona. Atlético de Madrid se prepara para su compromiso ante la Real Sociedad en la fecha 27 de La Liga.

Después de eliminar a los blaugranas, el equipo 'metropolitano' parece tener un periodo de calma tras los rumores de la salida de Antoine Griezmann ya que tras esa victoria, el francés ha pensado en quedarse un tiempo más con los rojiblancos.

Atlético de Madrid viene de eliminar al Barcelona en Copa del Rey Copa del Rey Vuelta | AP

Real Sociedad logró clasificarse a la final de la Copa del Rey tras vencer al Athletic Club de Bilbao en las Semifinales. Este duelo de fecha 27 tiene un sabor a final adelantada. Ambos equipos se medirán en condiciones previo a lo que será una Final histórica.

Atletico de Madrid se mantiene al momento como lugar tercero de la tabla, si consigue una victoria y tras la derrota del Real Madrid ante Getafe, los rojiblancos podrían hacerse un espacio como segundos.

Real Sociedad se enfrentará al Atlético de Madrid también en Copa del Rey | X @RealSociedad

Por su parte, la Real Sociedad es octavo lugar de la clasificación. Tiene una goleada ante Real Madrid, un empate contra Real Oviedo y una victoria ante RCD Mallorca, lo que le da un total de 35 puntos en total. A pesar de sus resultados en La Liga, ahora es finalista de Copa del Rey.

¿Dónde y cuándo ver el Atlético de Madrid vs Real Sociedad? EN VIVO

Real Sociedad llega como segundo finalista en Copa del Rey | GROSBY