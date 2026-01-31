¿Nuevo romance? Puka Nacua y su sutil coqueteo a Sydney Sweeney

La NFL y Hollywood podrían estar a punto de cruzar caminos de una manera inesperada. Puka Nacua, receptor estrella de Los Angeles Rams, se volvió tendencia tras reaccionar públicamente a unas declaraciones de la actriz Sydney Sweeney, desatando rumores sobre un posible interés más allá de la admiración.

Todo comenzó cuando la protagonista de exitosas producciones y ahora empresaria, habló con Cosmopolitan sobre su nueva línea de ropa interior. Durante la charla, Sweeney reveló qué cualidades busca en una pareja, generando una ola de comentarios en redes sociales por la franqueza y simpatía con la que respondió.

Puka Nacua con los Rams I AP

La actriz describió su ideal masculino como alguien atlético, extrovertido y divertido. Además, subrayó que le atraen los hombres aventureros, capaces de acompañarla en actividades como escalar montañas o lanzarse en paracaídas. También dejó claro que valora profundamente el amor por la familia, un detalle que no pasó desapercibido.

Sus palabras rápidamente se viralizaron y llegaron hasta el vestidor de los Rams. Nacua, quien recientemente vivió un duro revés tras quedarse cerca del Super Bowl luego de caer ante los Seattle Seahawks, encontró en esas declaraciones una oportunidad para llamar la atención.

Puka Nacua en la NFL I AP

El mensaje que encendió las especulaciones

El receptor no se limitó a dar “me gusta”. Decidió compartir el fragmento de la entrevista en sus redes y añadió un breve pero contundente mensaje: “Me encanta el paracaidismo”. La frase, directa y estratégica, fue interpretada por muchos como un guiño evidente hacia la actriz.

La reacción no tardó en generar miles de interacciones. Aficionados de la NFL y seguidores del mundo del espectáculo comenzaron a especular sobre un posible acercamiento entre ambas figuras públicas. Aunque no hubo una mención directa, el contexto fue suficiente para alimentar los rumores.

Los Angeles Rams I AP

¿Cumple Puka Nacua con el perfil que busca Sydney Sweeney?

Si se revisa la lista de cualidades mencionadas por la actriz, el jugador de Los Angeles Rams parece encajar en más de un punto. Atleta profesional, carismático frente a las cámaras y con una imagen familiar muy marcada, Nacua proyecta justamente ese estilo de vida activo y cercano que Sweeney dijo admirar.

Sydney Sweeney I AP

Por ahora, todo se mantiene en el terreno del coqueteo digital. No existe confirmación de contacto directo ni declaraciones adicionales por parte de los involucrados. Sin embargo, en la era de las redes sociales, un simple comentario puede ser el inicio de algo más. ¿Será esta la próxima historia que una a la NFL con Hollywood? El tiempo y las redes tendrán la última palabra.