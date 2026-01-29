Partidos de hoy jueves 29 de enero
Con el parón de Liga MX tras los amistosos de la Selección Mexicana y con la Fase de Liga de la Champions concluidos, las acciones al preámbulo del fin de semana deportivo llegan con todo para los duelos del jueves, donde la Jornada 8 de la Europa League se roba el protagonismo junto con el goleador mexicano, Julián Quiñones.
Futbol
La Liga de Arabia continúa su curso y uno de sus protagonista es el atacante mexicano, Julián Quiñones, mismo que continúa en su lucha por el liderato goleador contra Crsitiano Ronaldo y un un viejo conocido del balompié mexicano, Roger Martínez.
Al Qadisiya vs Al Hilal — 11:30 h | OneFootball
Más tarde, el futbol toma rumbo hacia el viejo continente, donde la segunda competición más importante de Europa juega su última jornada de Fase de LIga, donde más de 21 equipos se juegan el pase a las rondas de eliminación directa de la UEFA Europa League.
Real Betis vs Feyenoord — 14:00 h | Disney+ Premium
Genk vs Malmö FF — 14:00 h | Disney+ Premium
Celtic FC vs Utrecht — 14:00 h | Disney+ Premium
Olympique Lyonnais vs PAOK FC — 14:00 h | Disney+ Premium
FC Basel vs Viktoria Plzen — 14:00 h | Disney+ Premium
FCSB vs Fenerbahçe — 14:00 h | Disney+ Premium / ESPN 2
Lille vs Freiburg — 14:00 h | Disney+ Premium
Go Ahead Eagles vs SC Braga — 14:00 h | Disney+ Premium
Panathinaikos vs AS Roma — 14:00 h | ESPN 4 / Disney+ Premium
Porto vs Rangers — 14:00 h | Sin Transmisión en México
En Sudamérica, Argentina y Brasil, dos de los países que viven el futbol con mayor intensidad retoman las actividades en su campeonatos de liga, donde conseguir puntos desde las primeras jornada puede marcar la diferencia en instancias finales.
Primera División de Argentina
Deportivo Riestra vs Defensa y Justicia — 14:00 h | Fanatiz (Míralo en vivo) / TyC Sports Internacional
Belgrano vs Tigre — 16:15 h | Fanatiz (Míralo en vivo) / TyC Sports Internacional
Lanús vs Unión Santa Fe — 16:15 h | Fanatiz (Míralo en vivo)
Sarmiento vs Banfield — 18:30 h | Disney+ Premium / Fanatiz (Míralo en vivo)
Estudiantes RC vs Argentinos Juniors — 18:30 h | Fanatiz (Míralo en vivo) / TyC Sports Internacional
Brasileirão
Mirassol vs Vasco da Gama — 17:00 h | Azteca Deportes Network
Basquetbol
Finalmente, las acciones del día se cierran en Estados Unidos, con la continuación de la temporada regular de la NBA, la cual traer dos emocionantes encuentros que pueden ser cruciales para las franquicias.
Milwaukee Bucks vs Washington Wizards — 18:00 h | Amazon Prime Video (Míralo en vivo) / NBA League Pass
Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves — 20:30 h | Amazon Prime Video (Míralo en vivo) / NBA League Pass
