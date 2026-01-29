Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Partidos de hoy jueves 29 de enero

Europa League I AP
Aldo Martínez 01:02 - 29 enero 2026
La Europa League y Julián Quiñones se roban los reflectores previo al fin de semana

Con el parón de Liga MX tras los amistosos de la Selección Mexicana y con la Fase de Liga de la Champions concluidos, las acciones al preámbulo del fin de semana deportivo llegan con todo para los duelos del jueves, donde la Jornada 8 de la Europa League se roba el protagonismo junto con el goleador mexicano, Julián Quiñones.

Julián Quiñones, jugador de la Selección Mexicana | IG: @julianquinones33

Futbol

La Liga de Arabia continúa su curso y uno de sus protagonista es el atacante mexicano, Julián Quiñones, mismo que continúa en su lucha por el liderato goleador contra Crsitiano Ronaldo y un un viejo conocido del balompié mexicano, Roger Martínez.

  • Al Qadisiya vs Al Hilal — 11:30 h | OneFootball

Julián Quiñones, el mejor delantero mexicano rumbo al Mundial 2026 | X: @AlQadsiahEN

Más tarde, el futbol toma rumbo hacia el viejo continente, donde la segunda competición más importante de Europa juega su última jornada de Fase de LIga, donde más de 21 equipos se juegan el pase a las rondas de eliminación directa de la UEFA Europa League.

  • Real Betis vs Feyenoord — 14:00 h | Disney+ Premium

  • Genk vs Malmö FF — 14:00 h | Disney+ Premium

  • Celtic FC vs Utrecht — 14:00 h | Disney+ Premium

  • Olympique Lyonnais vs PAOK FC — 14:00 h | Disney+ Premium

  • FC Basel vs Viktoria Plzen — 14:00 h | Disney+ Premium

  • FCSB vs Fenerbahçe — 14:00 h | Disney+ Premium / ESPN 2

  • Lille vs Freiburg — 14:00 h | Disney+ Premium

  • Go Ahead Eagles vs SC Braga — 14:00 h | Disney+ Premium

  • Panathinaikos vs AS Roma — 14:00 h | ESPN 4 / Disney+ Premium

  • Porto vs Rangers — 14:00 h | Sin Transmisión en México

Nottingham Forest I AP

En Sudamérica, Argentina y Brasil, dos de los países que viven el futbol con mayor intensidad retoman las actividades en su campeonatos de liga, donde conseguir puntos desde las primeras jornada puede marcar la diferencia en instancias finales.

Primera División de Argentina

  • Deportivo Riestra vs Defensa y Justicia — 14:00 h | Fanatiz (Míralo en vivo) / TyC Sports Internacional

  • Belgrano vs Tigre — 16:15 h | Fanatiz (Míralo en vivo) / TyC Sports Internacional

  • Lanús vs Unión Santa Fe — 16:15 h | Fanatiz (Míralo en vivo)

  • Sarmiento vs Banfield — 18:30 h | Disney+ Premium / Fanatiz (Míralo en vivo)

  • Estudiantes RC vs Argentinos Juniors — 18:30 h | Fanatiz (Míralo en vivo) / TyC Sports Internacional

Brasileirão

  • Mirassol vs Vasco da Gama — 17:00 h | Azteca Deportes Network

Basquetbol

Finalmente, las acciones del día se cierran en Estados Unidos, con la continuación de la temporada regular de la NBA, la cual traer dos emocionantes encuentros que pueden ser cruciales para las franquicias.

  • Milwaukee Bucks vs Washington Wizards — 18:00 h | Amazon Prime Video (Míralo en vivo) / NBA League Pass

  • Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves — 20:30 h | Amazon Prime Video (Míralo en vivo) / NBA League Pass

Balón de la NBA | AP
