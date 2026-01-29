Partidos de hoy jueves 29 de enero

Con el parón de Liga MX tras los amistosos de la Selección Mexicana y con la Fase de Liga de la Champions concluidos, las acciones al preámbulo del fin de semana deportivo llegan con todo para los duelos del jueves, donde la Jornada 8 de la Europa League se roba el protagonismo junto con el goleador mexicano, Julián Quiñones.

Julián Quiñones, jugador de la Selección Mexicana | IG: @julianquinones33

Futbol

La Liga de Arabia continúa su curso y uno de sus protagonista es el atacante mexicano, Julián Quiñones, mismo que continúa en su lucha por el liderato goleador contra Crsitiano Ronaldo y un un viejo conocido del balompié mexicano, Roger Martínez.

Al Qadisiya vs Al Hilal — 11:30 h | OneFootball

Julián Quiñones, el mejor delantero mexicano rumbo al Mundial 2026 | X: @AlQadsiahEN

Más tarde, el futbol toma rumbo hacia el viejo continente, donde la segunda competición más importante de Europa juega su última jornada de Fase de LIga, donde más de 21 equipos se juegan el pase a las rondas de eliminación directa de la UEFA Europa League.

Real Betis vs Feyenoord — 14:00 h | Disney+ Premium

Genk vs Malmö FF — 14:00 h | Disney+ Premium

Celtic FC vs Utrecht — 14:00 h | Disney+ Premium

Olympique Lyonnais vs PAOK FC — 14:00 h | Disney+ Premium

FC Basel vs Viktoria Plzen — 14:00 h | Disney+ Premium

FCSB vs Fenerbahçe — 14:00 h | Disney+ Premium / ESPN 2

Lille vs Freiburg — 14:00 h | Disney+ Premium

Go Ahead Eagles vs SC Braga — 14:00 h | Disney+ Premium

Panathinaikos vs AS Roma — 14:00 h | ESPN 4 / Disney+ Premium

Porto vs Rangers — 14:00 h | Sin Transmisión en México

En Sudamérica, Argentina y Brasil, dos de los países que viven el futbol con mayor intensidad retoman las actividades en su campeonatos de liga, donde conseguir puntos desde las primeras jornada puede marcar la diferencia en instancias finales.

Primera División de Argentina

Deportivo Riestra vs Defensa y Justicia — 14:00 h | Fanatiz (Míralo en vivo) / TyC Sports Internacional

Belgrano vs Tigre — 16:15 h | Fanatiz (Míralo en vivo) / TyC Sports Internacional

Lanús vs Unión Santa Fe — 16:15 h | Fanatiz (Míralo en vivo)

Sarmiento vs Banfield — 18:30 h | Disney+ Premium / Fanatiz (Míralo en vivo)

Estudiantes RC vs Argentinos Juniors — 18:30 h | Fanatiz (Míralo en vivo) / TyC Sports Internacional

Brasileirão

Mirassol vs Vasco da Gama — 17:00 h | Azteca Deportes Network

Basquetbol

Finalmente, las acciones del día se cierran en Estados Unidos, con la continuación de la temporada regular de la NBA, la cual traer dos emocionantes encuentros que pueden ser cruciales para las franquicias.

Milwaukee Bucks vs Washington Wizards — 18:00 h | Amazon Prime Video (Míralo en vivo) / NBA League Pass

Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves — 20:30 h | Amazon Prime Video (Míralo en vivo) / NBA League Pass