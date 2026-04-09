Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

‘Tenemos un plantel muy basto’: Alexis Vega sobre la posibilidad de pelear por liga y Concachampions

Alexis Vega, jugador de Toluca, en el partido ante Atlas del Clausura 2026 | IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 07:54 - 09 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero de los Diablos Rojos del Toluca reveló cómo maneja el equipo la seriedad en ambos torneos

Concacaf y Liga MX, el gran dilema del campeón del futbol mexicano se mantiene vigente luego de 13 jornadas del Clausura 2026 y de la Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Tras el primer juego ante el L.A. Galaxy, Alexis Vega, jugador de los Diablos Rojos del Toluca, habló sobre qué torneo tiene mayor peso dentro del vestidor del equipo.

Paulinho celebrando su doblete ante Galaxy en el partido de Ida | MEXSPORT
Paulinho celebrando su doblete ante Galaxy en el partido de Ida | MEXSPORT

¿Concachampions o Tricampeonato?

Tras derrotar al equipo de la MLS en el Estadio Nemesio Díez 4-2, el cuadro Bicampeón del balompié nacional parece tener pie y medio dentro de la etapa de Semifinales. Ante la situación, el equipo de Antonio Mohamed tendrá la oportunidad de pensar en mayor media en la jornada 14 del torneo, donde también van encaminados a grandes cosas.

Tras la victoria en casa, el delantero mexcano, Alexis Vega, reveló en una entrevista para el medio, FOX, que el equipo tiene la plantilla suficiente para pelear por ambos torneos, sin embargo, con el tiempo el cansancio comienza a cobrar factura.

Tenemos un plantel muy basto para poder pelear las dos competiciones, si bien o mal llega un punto en que ya te afecta tener muchos partidos seguidos, pero bueno vamos paso a paso”, confesó Alexis Vega.
TOLUCA VS LA GALAXY | MEXSPORT
TOLUCA VS LA GALAXY | MEXSPORT

El cansancio como factor clave de la temporada

El jugador de la Selección Mexicana también reconoció la labor del equipo, principalmente  al sacar el resultado en el duelo de ida, reconociendo que si bien el marcador no fue el adecuado es un paso importante.

Nos tocó este partido tan importante que teníamos que ganar en casa, es la primera fase que vamos a cerrar fuera de casa así que teníamos que sacar un buen resultado, queríamos dejar el cero en el marcador, pero no se pudo”, añadió.
Jugadores de Toluca festejando el segundo gol ante Galaxy | MEXSPORT

Finalmente, Vega reveló que aunque van paso a paso él personalmente quisiera levantar ambos trofeos a final de la temporada pero muchas veces depende más de lo físico que lo mental.

Obviamente si nos pregunta es ganar los dos trofeos, pero habrá un punto donde la fatiga te pega y tendremos que ver por cual irnos”, concluyó vega.
TOLUCA VS LA GALAXY | MEXSPORT
TOLUCA VS LA GALAXY | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
11:17 Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
11:12 Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
10:46 Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
10:46 No lo olvidan: América manda emotivo mensaje a Fidalgo por su cumpleaños
10:36 FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
10:29 Isaac del Toro lanza mensaje tras su caída en Itzulia: “Volveré muy pronto y muy fuerte”
10:23 CRISIS DE GOL EN AMÉRICA; BAÑOS ya busca refuerzos en ESTADOS UNIDOS
10:12 Caso Werevertumorro desata debate por registro de celulares con CURP
09:58 Nike va por la Champions y ya negocia con UEFA por el balón oficial
09:45 LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Madrid vs Girona?
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed sueña con dirigir a Cruz Azul
2
Empelotados Esposa de jugador de Pumas acusa a tienda de 'mal trato'
3
Futbol Griezmann elogia a Obed Vargas tras duelo ante Barcelona: "Va a ser importante aquí"
4
Futbol Atlante, cerca de mudarse al Chivo Córdoba de Toluca
5
Lucha CMLL presenta: Leyendas de la Lucha Libre, los Duelos de Apuesta que Hicieron Historia
6
Contra Karely Ruiz busca asistente: estos son los requisitos para trabajar con ella ¿Cuánto paga?
Te recomendamos
Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
Futbol
09/04/2026
Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
Contra
09/04/2026
Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
Contra
09/04/2026
Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
Álvaro Fidalgo con la afición de América antes de marcharse a Betis | IMAGO 7
Futbol
09/04/2026
No lo olvidan: América manda emotivo mensaje a Fidalgo por su cumpleaños
FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
Futbol
09/04/2026
FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
Isaac del Toro durante la Milan-San Remo 2026 | MEXSPORT
Otros Deportes
09/04/2026
Isaac del Toro lanza mensaje tras su caída en Itzulia: “Volveré muy pronto y muy fuerte”