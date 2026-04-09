‘Tenemos un plantel muy basto’: Alexis Vega sobre la posibilidad de pelear por liga y Concachampions

Concacaf y Liga MX, el gran dilema del campeón del futbol mexicano se mantiene vigente luego de 13 jornadas del Clausura 2026 y de la Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Tras el primer juego ante el L.A. Galaxy, Alexis Vega, jugador de los Diablos Rojos del Toluca, habló sobre qué torneo tiene mayor peso dentro del vestidor del equipo.

Paulinho celebrando su doblete ante Galaxy en el partido de Ida | MEXSPORT

¿Concachampions o Tricampeonato?

Tras derrotar al equipo de la MLS en el Estadio Nemesio Díez 4-2, el cuadro Bicampeón del balompié nacional parece tener pie y medio dentro de la etapa de Semifinales. Ante la situación, el equipo de Antonio Mohamed tendrá la oportunidad de pensar en mayor media en la jornada 14 del torneo, donde también van encaminados a grandes cosas.

Tras la victoria en casa, el delantero mexcano, Alexis Vega, reveló en una entrevista para el medio, FOX, que el equipo tiene la plantilla suficiente para pelear por ambos torneos, sin embargo, con el tiempo el cansancio comienza a cobrar factura.

Tenemos un plantel muy basto para poder pelear las dos competiciones, si bien o mal llega un punto en que ya te afecta tener muchos partidos seguidos, pero bueno vamos paso a paso”, confesó Alexis Vega.

TOLUCA VS LA GALAXY | MEXSPORT

El cansancio como factor clave de la temporada

El jugador de la Selección Mexicana también reconoció la labor del equipo, principalmente al sacar el resultado en el duelo de ida, reconociendo que si bien el marcador no fue el adecuado es un paso importante.

Nos tocó este partido tan importante que teníamos que ganar en casa, es la primera fase que vamos a cerrar fuera de casa así que teníamos que sacar un buen resultado, queríamos dejar el cero en el marcador, pero no se pudo”, añadió.

Jugadores de Toluca festejando el segundo gol ante Galaxy | MEXSPORT

Finalmente, Vega reveló que aunque van paso a paso él personalmente quisiera levantar ambos trofeos a final de la temporada pero muchas veces depende más de lo físico que lo mental.

Obviamente si nos pregunta es ganar los dos trofeos, pero habrá un punto donde la fatiga te pega y tendremos que ver por cual irnos”, concluyó vega.