Kansas City aprueba propuesta para un nuevo estadio para los Chiefs de la NFL

Los legisladores de Kansas votaron el lunes sobre una propuesta que podría atraer a los Chiefs de Kansas City al otro lado de la línea estatal desde Missouri y reemplazar el popular pero envejecido Arrowhead Stadium con una nueva instalación capaz de albergar importantes eventos durante todo el año.

La reunión del Consejo de Coordinación Legislativa, que incluye a los principales legisladores del estado, contó con la asistencia del propietario de los Chiefs, Clark Hunt, y otros funcionarios del equipo.Durante la reunión se aprobó que, los Chiefs abandonen su hogar de 53 años en el Complejo Deportivo Truman por un estadio que podría costar más de 2 mil millones de dólares.

La propuesta del estado permitiría la emisión de bonos STAR para cubrir hasta el 70% del costo total del proyecto. Estos se pagarían con los ingresos de impuestos estatales sobre ventas y licores generados en un área definida alrededor del complejo deportivo.

El mismo proceso de bonos se utilizó para construir el Kansas Speedway, el distrito comercial y de entretenimiento circundante, conocido como The Legends, en Kansas City, Kansas, el área donde es más probable que se construya un futuro estadio para los Chiefs.

El área también alberga el Children's Mercy Park, donde el Sporting Kansas City de la MLS juega sus partidos en casa.

Missouri se opone al movimiento

El traslado de los Chiefs sería un gran golpe para los legisladores de Missouri y el gobernador Mike Kehoe, quienes han estado trabajando en su propio paquete para evitar que una segunda franquicia de la NFL en una década abandone sus fronteras. Los Rams dejaron San Luis por Los Ángeles hace una década, en parte debido a su incapacidad para asegurar fondos para ayudar a reemplazar The Dome en el America's Center.

Kehoe apoyó una sesión legislativa especial en junio para autorizar bonos que cubran hasta el 50% del costo de estadios nuevos o renovados, además de hasta 50 millones de dólares en créditos fiscales para cada estadio y ayuda no especificada de los gobiernos locales.

Buscaban renovar el Arrowhead

Originalmente, los Chiefs planearon una renovación de 800 millones de dólares del Arrowhead Stadium en un esfuerzo conjunto con los Reales de Kansas City de la MLB, quienes de manera similar planean construir una nueva instalación para reemplazar el Kauffman Stadium, que se encuentra a un par de cientos de metros a través de un estacionamiento del Arrowhead Stadium, cuando los contratos de arrendamiento de ambos equipos con el condado de Jackson, Missouri, expiren en enero de 2031.

Pero después de que los votantes del condado rechazaran rotundamente una extensión del impuesto local sobre ventas el año pasado, los Royals y los Chiefs comenzaron a trabajar en planes separados.

Los legisladores de Kansas no discutirán el futuro de los Reales el lunes, pero parece que se está generando impulso detrás de su propio traslado al otro lado de la línea estatal. Un afiliado del club ya ha comprado la hipoteca de un terreno en Overland Park, Kansas.

Hunt ha dicho durante mucho tiempo que su preferencia era renovar el Arrowhead Stadium, que era amado por su padre y fundador del equipo, el fallecido Lamar Hunt. Se considera una de las joyas de la NFL, junto con el Lambeau Field en Green Bay, y es venerado por su ambiente de tailgating y ventaja de local; actualmente tiene el récord mundial Guinness por el rugido más fuerte en un estadio.

