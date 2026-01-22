Baltimore Ravens anuncia a su nuevo entrenador en jefe, Jesse Minter

Llega un nuevo líder a los Baltimore Ravens. El equipo de Maryland inició su camino rumbo a una nueva temporada y por primera vez en casi en 20 años, tendrán un nuevo entrenador en jefe. Tras la salida de John Harbaugh, la directiva de los Ravens anunciaron la contratación de Jesse Minter.

John Harbaugh, quien fue despedido a principios de este mes después de 18 años cuando los Ravens no lograron clasificarse a los playoffs al perder en el último partido ante su acérrimo rival los Pittsburgh Steelers. Esto puso fin a una relación que incluyó 300 partidos, un récord global de 193-124 (.609), incluyendo postemporada, además de seis títulos divisionales y un campeonato de Super Bowl.

Tras su salida, el entrenador firmó contrato con los New York Giants, emprendiendo su segunda etapa como entrenador en jefe en la NFL.

Dejó a los Ravens | AP

El nuevo HC de Baltimore

Un par de días después del anunció de Harbaugh con los Giants, los Ravens anunciaron que Jesse Minter, de 42 años, se convierte en su nuevo entrenador. El ahora excoordinador defensivo de los Chargers de Los Ángeles, fue entrevistado virtualmente por varios equipos, incluidos los Steelers de Pittsburgh, que también están buscando un entrenador.

Minter trabajó con los Chargers durante dos temporadas después de dos años como coordinador defensivo en la Universidad de Michigan. Curiosamente, el nuevo entrenador de los Ravens está unido con la familia Harbaugh pues, trabajó junto con Jim Harbaugh en ambos lugares antes de firmar con Baltimore.

"Estoy increíblemente honrado de ser el nuevo entrenador en jefe de los Ravens. Esta organización, cuyos valores, cultura y tradición de excelencia reflejan todo en lo que creo sobre el futbol americano y como debe jugarse. Estoy emocionado de unirme a los Ravens y no puedo esperar en hacer que los aficionados y la gran ciudad de Maryland se sientan orgullosos", expresó en nuevo entrenador sobre su contratación.

Anunciaron a su nuevo HC | AP

Los número s del HC

Con Minter, los Chargers fueron quintos en la liga en defensa total esta temporada, permitiendo 285,2 yardas por juego. Permitieron un mínimo de liga de 17,7 puntos por juego en 2024. Los Wolverines lideraron la nación en defensa total en 2023 rumbo a ganar el campeonato nacional universitario.

Minter también pasó cuatro temporadas en Baltimore (2017-20), ascendiendo de asistente defensivo a entrenador de backs defensivos en su último año. También entrevistó para las vacantes de entrenador en jefe en Atlanta, Miami , Las Vegas, Pittsburgh y Tennessee.