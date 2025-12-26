NFL: ¿Cuándo y dónde ver el Baltimore Ravens vs Green Bay Packers?

La Semana 17 de la NFL concluye su actividad sabatina con un choque de alta relevancia en el gélido escenario de Green Bay, Wisconsin. Los locales reciben a unos Baltimore Ravens que llegan a este compromiso con el margen de error agotado y la necesidad de un triunfo para seguir con vida.

En juego | AP

Así llegan Ravens y Packers

El enfrentamiento queda condicionado de forma severa por el estado físico de los mariscales de campo titulares en ambas franquicias. Durante la jornada anterior, tanto Lamar Jackson como Jordan Love abandonaron sus respectivos encuentros antes del medio tiempo por diversas molestias físicas.

Los reportes médicos indican que Lamar Jackson está prácticamente descartado para liderar la ofensiva de Baltimore en este encuentro crucial. Por su parte, Jordan Love mantuvo una actividad limitada en los entrenamientos semanales, lo que deja en el aire su participación desde el primer cuarto.

Green Bay llega a este compromiso con la tranquilidad de poseer ya un lugar asegurado en la postemporada tras la reciente derrota de los Lions. Con una marca de 9-5-1, el equipo del norte mantiene viva la esperanza de alcanzar a los Bears en la cima de su división. Para lograr el liderato de la NFC Norte, los Packers requieren una victoria propia y que Chicago tropiece en sus dos últimos compromisos del calendario.

En acción | AP

La situación para los Ravens es mucho más dramática y compleja después de un inicio de temporada titubeante con marca de 1-3. Tras un periodo de cinco triunfos consecutivos que devolvió la ilusión a la afición, las nuevas lesiones de Jackson mermaron el rendimiento colectivo. Con un récord actual de 7-8, el equipo de Baltimore ya no controla su destino dentro de la AFC Norte y depende de una combinación de resultados externos.

El conjunto visitante requiere ganar sus últimos dos enfrentamientos de forma obligatoria para aspirar a un puesto de comodín en la Conferencia Americana. Además de sus propios éxitos, necesitan que los Steelers caigan ante Cleveland para mantener vivas las esperanzas de regresar a los Playoffs este año. La transición de un récord de 12-5 el año pasado a la inestabilidad presente refleja el impacto de las bajas en posiciones clave del esquema.

La atmósfera en Wisconsin será de máxima tensión para una escuadra de Baltimore que se juega el trabajo de todo un año en cuatro periodos. Los Packers, aunque ya clasificados, no pretenden regalar nada en casa y buscan mejorar su siembra de cara a los duelos de eliminación directa.

¿Dónde ver Ravens vs Packers?

Fecha: Sábado 27 de diciembre

Hora: 19:00 horas del centro de México

Lugar: Lambeau Field

Transmisión: NFL Game Pass