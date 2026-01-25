Djokovic avanza a cuartos del Australian Open 2026 tras retiro de Mensik

Novak Djokovic aseguró su lugar en los cuartos de final del Australian Open 2026 sin necesidad de saltar a la pista, luego del retiro de Jakub Mensik en la cuarta ronda del torneo. El checo, de 20 años, informó que no se encontraba en condiciones físicas para disputar el encuentro debido a una lesión abdominal que arrastra desde el inicio del certamen.

Mensik había logrado avanzar a los octavos de final pese a las molestias físicas, instancia a la que llegó tras imponerse en sets corridos a Ethan Quinn. No obstante, la evolución negativa de la lesión le impidió continuar en competencia, lo que derivó en el pase automático de Djokovic a la siguiente fase.

¿Por qué se retiró Jakub Mensik del Australian Open 2026?

A través de un comunicado, el tenista checo explicó las razones detrás de su decisión de abandonar el torneo. Mensik señaló que, tras consultar con su equipo de trabajo y el cuerpo médico, optó por priorizar su salud ante el empeoramiento de la lesión en los últimos partidos disputados en Melbourne.

El joven jugador también destacó su desempeño en el certamen, al alcanzar por primera vez la cuarta ronda del Australian Open. Además, resaltó el apoyo recibido por parte del público y la atmósfera vivida en el torneo, factores que consideró relevantes en su experiencia dentro del primer Grand Slam del año.

Para Djokovic, este avance representa su decimosexta aparición en los cuartos de final del Australian Open. A sus 38 años, el serbio acumula un balance de 12 victorias y tres derrotas en esta instancia del torneo, donde se ha consagrado campeón en diez ocasiones a lo largo de su carrera.

Asimismo, el actual número uno histórico del certamen se instalará entre los ocho mejores de un Grand Slam por quinta edición consecutiva. De los últimos 18 torneos Major que ha disputado, solo en una ocasión quedó fuera de los cuartos de final, manteniendo una presencia constante en las rondas decisivas.

El antecedente reciente entre Djokovic y Mensik

El duelo entre ambos generaba expectativa debido al antecedente inmediato en la final del

Miami Open 2025, donde Mensik se impuso al tenista serbio. Aquel resultado postergó el título número 100 en la carrera profesional de Djokovic, lo que añadía un contexto especial a un posible nuevo enfrentamiento.

En la ronda de cuartos de final, Djokovic aguardará al ganador del partido entre Lorenzo Musetti y Taylor Fritz. Ante ambos rivales, el serbio presenta un historial favorable, con nueve triunfos en 10 partidos frente al italiano y marca perfecta de 11 victorias en igual número de enfrentamientos contra el estadounidense, incluidos duelos previos en el Australian Open.

