League of Legends: Nerzhul ve a Kings como uno de los mejores tres equipos

Iván Meza, mejor conocido como Nerzhul, llegó a The Kings a ser un factor de cambio en el rendimiento del equipo y ahora los ve como el tercer mejor equipo de la competencia actualmente.

"Cada día que jugamos juntos he notado una mejoría. Yo nos pondría como uno de los mejores tres equipos si llegamos a nuestro mejor potencial y es muy bueno porque antes el equipo estaba algo mal", dijo.

Nerzhul también habló de lo importante que ha sido volver a jugar junto a Ian ahora en The Kings y lo mucho que le han aportado al equipo.

"Llevamos una semana trabajando con el equipo, pero me he sentido muy bien, me he sentido muy a gusto jugar con Ian de nuevo y mucho quedando como MVP de la semana", agregó Nerzhul.

"El equipo se ha sentido mucho mejor con nosotros dos, además de que generamos mucha presión en la botlane, también tenemos una voz de mando y de experiencia que los demás siguen y los chicos lo han hecho muy bien", concluyó Nerzhul.

Bienvenido @NerzhuLlol | El protector del reino. El duo perfecto ya está consolidado, junto a @1anlol y el resto del equipo se encargarán de dejar a The Kings en lo más alto. #WeAreKings #DDHLOL pic.twitter.com/Dax3l26c6x — THE KINGS (@thekingsesport) February 22, 2021

Ahora The Kings tiene la mira puesta en los playoffs de la Divisón de Honor a tan solo 3 jornadas restantes por disputar.