Contra

Avión con 15 personas a bordo desaparece en Colombia; despliegan operativo de búsqueda

La búsqueda se concentra en una zona montañosa de difícil acceso en el noreste de Colombia./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:53 - 28 enero 2026
Una avioneta de la aerolínea estatal Satena desapareció este 28 de enero de 2026 en Colombia tras perder contacto durante un vuelo entre Cúcuta y Ocaña

Este 28 de enero de 2026 se reportó la desaparición de una avioneta en el noreste de Colombia, luego de que la aeronave perdiera comunicación cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. El hecho encendió las alertas de las autoridades aeronáuticas y de emergencia del país.

De acuerdo con la información oficial, la aeronave pertenece a Satena, aerolínea estatal colombiana, y transportaba 15 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. El contacto con el avión se perdió cuando sobrevolaba una zona montañosa, lo que complicó de inmediato las labores de localización.

Autoridades colombianas activaron un operativo de búsqueda tras la desaparición del avión./ X: @AerolineaSatena

Tras la pérdida de señal, se activaron los protocolos de emergencia y se desplegaron equipos de búsqueda en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, organismos de socorro y autoridades locales, quienes iniciaron rastreos aéreos y terrestres en el área donde se tuvo el último registro del vuelo.

¿En qué zona desapareció la avioneta?

Las autoridades informaron que el último contacto se registró en una región de difícil acceso entre Cúcuta y Ocaña, caracterizada por su geografía montañosa y condiciones climáticas variables. Estas características han representado un reto para los equipos de rescate que trabajan en la localización de la aeronave.

El Ministerio de Transporte de Colombia confirmó que se mantiene un monitoreo constante de la situación y que se están utilizando todos los recursos disponibles para dar con el paradero del avión y de las personas que viajaban en él.

La aeronave perdió contacto cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña./ Pixabay

¿Qué se sabe del vuelo y de las personas a bordo?

Satena informó que la aeronave realizaba un vuelo regular dentro de su red de rutas regionales. Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna causa oficial sobre la desaparición, por lo que las autoridades señalaron que cualquier hipótesis será analizada una vez que se obtengan más datos.

Familiares de los pasajeros fueron notificados de la situación y se mantienen a la espera de información oficial conforme avanzan las labores de búsqueda. Las autoridades han pedido prudencia y evitar especulaciones mientras continúan los operativos.

Equipos aéreos y terrestres participan en las labores de localización del vuelo./ Pixabay

El caso ha generado atención nacional debido a que Satena es una aerolínea estatal clave para la conectividad de regiones apartadas del país. Las labores de búsqueda continúan activas, mientras se espera que en las próximas horas se emita un nuevo reporte oficial sobre el avance de las operaciones y el estado del vuelo desaparecido.

