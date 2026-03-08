Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Escándalo en China: más de la mitad de los clubes arrancan la liga con puntos negativos por tema de apuestas

Shanghai Port, equipo de la liga de China I IG:@shanghaiport
Aldo Martínez
Aldo Martínez 08:48 - 08 marzo 2026
La Superliga penalizo a varios clubes tras verse involucrados en temas de amaño de partidos la temporada pasada

La nueva temporada de la Chinese Super League comenzó con una situación tan insólita como polémica. Aunque todos los torneos suelen iniciar con los equipos en igualdad de condiciones, la tabla del campeonato chino presenta un escenario completamente distinto: más de la mitad de los clubes arrancaron la temporada con puntos negativos debido a sanciones disciplinarias relacionadas con corrupción y amaño de partidos.

En total, nueve de los 16 equipos que participan en la primera división del fútbol chino comenzaron el torneo por debajo de cero puntos. La medida responde a una serie de castigos impuestos por la Chinese Football Association (CFA), luego de descubrirse que múltiples clubes estuvieron implicados en arreglos de partidos y otras prácticas ilegales durante temporadas recientes.

Zhejiang Green de la Liga de China I IG:@zhejianggreentown

¿Por qué hay equipos con puntos negativos en la liga china?

Las sanciones se confirmaron oficialmente en enero, cuando la CFA anunció castigos deportivos y económicos contra varios equipos históricos del país. Entre ellos aparece el actual tricampeón de la liga, Shanghai Port, que comenzó el campeonato con cinco puntos menos, además de enfrentar una multa que oscila entre 400 mil y un millón de yuanes.

La misma penalización recibió Beijing Guoan, mientras que otros clubes también fueron castigados por su participación en irregularidades. Wuhan Three Towns y Zhejiang Professional iniciaron con cinco unidades menos, mientras que Shandong Taishan y Henan FC arrancaron con un déficit de seis puntos en la clasificación.

Zhejiang Green de la Liga de China I IG:@zhejianggreentown

Los castigos más severos también afectaron a otros clubes importantes. Qingdao Hainiu comenzó la temporada con siete puntos negativos, mientras que Tianjin Jinmen Tiger y Shanghai Shenhua recibieron la sanción más dura, iniciando el campeonato con -10 unidades.

El escándalo de corrupción que sacude al futbol chino

El origen de esta crisis se remonta a la temporada 2022, cuando una investigación reveló una extensa red de partidos arreglados, apuestas ilegales y sobornos dentro del fútbol profesional chino. Como consecuencia, la federación impuso sanciones ejemplares a jugadores, directivos y entrenadores vinculados con estas prácticas.

Equipo del Beijin Guoan I IG:@beijin_guoan_fc

Entre los casos más destacados aparece el del exseleccionador nacional Li Tie, quien dirigió a la selección china entre 2019 y 2021. El antiguo futbolista de clubes ingleses como Everton FC y Sheffield United fue condenado a 20 años de prisión por aceptar sobornos y además quedó vetado de por vida de cualquier actividad relacionada con el fútbol.

Otro de los nombres implicados es el ex presidente de la federación, Chen Xuyuan, quien recibió cadena perpetua después de comprobarse que aceptó más de 11 millones de dólares en sobornos. Todo este proceso forma parte de una amplia campaña anticorrupción impulsada por el presidente de China, Xi Jinping, que busca limpiar la imagen del fútbol del país y recuperar la credibilidad tras años marcados por escándalos y crisis institucional.

Equipo del Beijin Guoan I IG:@beijin_guoan_fc

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

