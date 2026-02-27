Escuelas con Agua: así funciona el sistema que capta hasta 750 mil litros al año

En medio del estrés hídrico que enfrentan varias zonas del país, la Secundaria General No. 2 “Jaime Sabines”, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, estrenó un Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL), como parte del programa “Escuelas con Agua”, impulsado por Grupo RICA Coca-Cola y Fundación Coca-Cola México.

La iniciativa busca garantizar acceso al agua para higiene, limpieza y servicios básicos dentro del plantel, beneficiando directamente a más de 600 estudiantes.

El sistema permite recolectar entre 500 mil y 750 mil litros de agua al año, destinados a sanitarios, lavado de manos, limpieza general y riego. Además, cuenta con monitoreo inteligente mediante medidores pluviales y tecnología satelital (IoT) para supervisar su funcionamiento en tiempo real.

Grupo RICA Coca-Cola y Fundación Coca-Cola México siguen apoyando a escuelas públicas / Especial

Proyectos que ayudan

Durante la inauguración, autoridades municipales, representantes de la comunidad escolar y directivos de la empresa realizaron el corte de listón que marca el arranque formal del proyecto en la institución.

“Creemos firmemente que asegurar el acceso al agua en las escuelas sumará al desarrollo del talento de nuestros estudiantes. Ayudamos a las futuras generaciones a liderar desde una profunda conciencia sobre el uso responsable del recurso”, señaló Nancy Leo, Directora de Sostenibilidad y Fundación Misión de Doña Margarita de Grupo RICA Coca-Cola.

Un modelo que busca multiplicarse

Con esta instalación, Grupo RICA alcanza 32 sistemas ya implementados, además de 21 más programados en Hidalgo, Morelos y Puebla durante el presente ciclo escolar. En conjunto, estas acciones impactarán a más de 25,500 personas.

Grupo RICA alcanza 32 sistemas de captación de agua pluvial / Especial

A nivel nacional, la iniciativa de Fundación Coca-Cola México y la Industria Mexicana de Coca-Cola suma más de 900 sistemas en 29 estados del país.

El proyecto también contempla el componente educativo “Amigos de la Lluvia”, que capacita a docentes, padres y alumnos para asegurar el mantenimiento del sistema hasta por 10 años.

Durante el evento, el presidente municipal de Mineral de la Reforma, Eduardo Medécigo, destacó la relevancia del trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, subrayando la importancia de sumar esfuerzos frente a los retos hídricos.

La iniciativa busca garantizar acceso al agua para higiene, limpieza y servicios básicos / Especial