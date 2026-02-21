Juegos Olímpicos de Invierno: así quedó el medallero de Milán Cortina

El frío de los Alpes italianos no ha frenado el intenso arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Tras una serie de finales vibrantes, el medallero comienza a definir a los protagonistas de esta edición.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 han alcanzado su parte final de medallas y la batalla en la cima del tablero es más intensa de lo esperado. Mientras Noruega mantiene su estatus de potencia histórica, la delegación de Italia ya perdió su posición contra Estados Unidos, aunque su actuación ya es histórica.

Lisa Vittozzi tras ganar la medalla de oro I AP

Noruega: Ganador absoluto

En el cierre de las competencias de este domingo, Noruega se consolidó en la primera posición gracias a su efectividad en las pruebas de resistencia. Con 18 medallas de oro, el país nórdico adjunta otra histórica actuación en los juegos; Estados Unidos quedó detrás de los europeos con 12 medallas de oro.

Estados Unidos no logró alcanzar a Noruega

Noruega basó su éxito en el dominio absoluto de las pruebas de fondo y el biatlón; Estados Unidos está aplicando una estrategia de "ataque total" en múltiples disciplinas. Con 33 medallas totales (corte definitivo), los norteamericanos superaron a los italianos con 3 medallas de diferencia.

El equipo femenil de Estados Unidos celebra su oro ganado en la Final ante Canadá | AP

La 'batalla' entre Estados Unidos e Italia estuvo llena de emociones, siendo un cierre muy cerrado en el medallero. Italia aprovechó la localía para firmar una actuación histórica, quedando en un merecido 3er lugar por delante de Alemania y Francia.

Francesca Lollobrigida, Milano Cortina 2026 | AP

Así cierra el medallero en Milán-Cortina 2026

Posición País Oro Plata Bronce Total 1 Noruega 18 12 11 41 2 Estados Unidos 12 12 9 33 3 Países Bajos 10 7 3 20 4 Italia 10 6 14 30 5 Alemania 8 10 8 26 6 Francia 8 9 6 23 7 Suecia 8 6 4 18 8 Suiza 6 9 8 23 9 Austria 5 8 5 18 10 Japón 5 7 12 24 11 Canadá 5 7 9 21 12 China 5 4 6 15 13 Corea del Sur 3 4 3 10 14 Australia 3 2 1 6 15 Gran Bretaña 3 1 1 5 16 Chequia 2 2 1 5 17 Eslovenia 2 1 1 4 18 España 1 0 2 3 19 Brasil 1 0 0 1 20 Kazajstán 1 0 0 1 21 Polonia 0 3 1 4 22 Nueva Zelanda 0 2 1 3 23 Finlandia 0 1 4 5 24 Letonia 0 1 1 2 25 Dinamarca 0 1 0 1 26 Estonia 0 1 2 1 27 Georgia 0 1 0 1 28 Bulgaria 0 0 2 2 29 Bélgica 0 0 1 1 - México 0 0 0 0

Bélgica obtiene medalla de bronce en patinaje de velocidad sobre pista corta

Bélgica consigue su primera medalla en los Olímpicos de Invierno en la competencia de patinaje de velocidad sobre pista corta; la medalla de bronce llega para los belgas en el noveno día de actividad en Milán.