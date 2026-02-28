Verificación de edad requerida
LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Betis vs Sevilla? EN VIVO
El Betis, equipo en el que milita el mexicano Álvaro Fidalgo, chocará contra el Sevilla dirigido por el extécnico de Chivas, Matías Almeyda.
El Estadio Villamarín se prepara para recibir a los conjunto sevillanos, en una nueva edición del Gran Derbi. La Jornada 26 de LaLiga espera a tener uno de los duelos más pasionales del futbol español.
Manuel Pellegrini busca mantener el domino en su cancha y Fabio Álvarez busca consolidar un buen desequilibrio como visitante.
El conjunto verdiblanco de Fidalgo busca una victoria en su camino a Europa; el español, naturalizado mexicano, también quiere seguir marcando la diferencia con Betis.
Real Betis llega con una victoria y un empate al Derbi Sevillano. La primera fue una victoria en contra del Mallorca y una igualdad ante Rayo Vallecano por 1-1.
Sevilla, al igual que su rival verdiblanco, llega al encuentro con una marca de una victoria y un empate. Se alzó victorioso ante Getafe e igualó ante Alavés.
¿Dónde ver el partido Real Betis vs Sevilla? EN VIVO
El Gran Derbi podrá ser sintonizado por medio de la plataforma de streaming DAZN y SkySports Canal 516. El partido comenzará a las 11:30 hora del centro México y se jugará en el Estadio Benito Villamarín