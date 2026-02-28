LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Betis vs Sevilla? EN VIVO

El Betis, equipo en el que milita el mexicano Álvaro Fidalgo, chocará contra el Sevilla dirigido por el extécnico de Chivas, Matías Almeyda.

Matías Almeyda en entrenamiento con Sevilla I X:@SevillaFC_ENG

El Estadio Villamarín se prepara para recibir a los conjunto sevillanos, en una nueva edición del Gran Derbi. La Jornada 26 de LaLiga espera a tener uno de los duelos más pasionales del futbol español.

Manuel Pellegrini busca mantener el domino en su cancha y Fabio Álvarez busca consolidar un buen desequilibrio como visitante.

El conjunto verdiblanco de Fidalgo busca una victoria en su camino a Europa; el español, naturalizado mexicano, también quiere seguir marcando la diferencia con Betis.

Real Betis llega con una victoria y un empate al Derbi Sevillano. La primera fue una victoria en contra del Mallorca y una igualdad ante Rayo Vallecano por 1-1.

Sevilla, al igual que su rival verdiblanco, llega al encuentro con una marca de una victoria y un empate. Se alzó victorioso ante Getafe e igualó ante Alavés.

Almeyda como entrenador del Sevilla I X:@SevillaFC_ENG

¿Dónde ver el partido Real Betis vs Sevilla? EN VIVO

Álvaro Fidalgo en el Betis vs Rayo Vallecano | AFP