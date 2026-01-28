Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Elefante marino gigante sorprende en playas de Nayarit

Los curiosos rodearon al animal para contemplarlo por un rato pero sin acercársele / Redes Sociales
20:10 - 27 enero 2026
Lo que parecía un día cualquiera terminó con un inesperado visitante de la Antártida

En las playas de Nayarit no solo hay sol, arena y mar… también un elefante marino gigante. Sí, como lo lees. Este martes, un ejemplar de esta especie —que normalmente habita en aguas frías como las de la Antártida— sorprendió a locales y turistas al dejarse ver tranquilamente sobre la arena en Los Ayala, Compostela.

La historia comenzó en San Blas, donde el enorme mamífero fue visto el domingo pasado. Tras observar su presencia, los curiosos lo dejaron tranquilo y el animal regresó al mar. Pero ahora, en una nueva aparición, decidió echarse otro descansito y fue captado por cientos de celulares.

El elefante marino llegó a una playa de Nayarit causando asombro / Especial

Autoridades al rescate (pero sin emergencia)

La Secretaría de Marina, la PROFEPA, Protección Civil y hasta los bomberos acudieron al lugar. No por una situación de riesgo, sino para garantizar que el elefante marino pudiera descansar sin estrés.

Las autoridades acordonaron la zona y pidieron a los presentes mantener su distancia. La prioridad es que el ejemplar se recupere tranquilamente y luego continúe su camino de regreso a su hábitat natural.

El mamífero se quedó en la playa recostado sin molestar a nadie / Especial

Un visitante inesperado

Que un elefante marino se pasee por las playas de México es un hecho rarísimo, así que la recomendación general es no acercarse y simplemente admirar a esta maravilla natural desde lejos.

Con esto, queda más que claro que Nayarit no solo es un paraíso turístico, también es un rincón donde la naturaleza nos puede seguir dejando con la boca abierta.

La Marina resguardó la zona para que elefante marino no fuera molestado / Especial

¿Qué es un elefante marino?

El elefante marino (género Mirounga) es un mamífero marino de gran tamaño perteneciente a la familia de los fócidos o "focas verdaderas". Es el pinnípedo más grande que existe, caracterizado por un marcado dimorfismo sexual y una trompa elongada en los machos que se asemeja a la de los elefantes terrestres.

Características Principales

  • Tamaño y Peso: Los machos pueden medir hasta 5 o 6 metros de longitud y pesar hasta 4 toneladas, siendo hasta diez veces más pesados que las hembras.

  • La Trompa: Exclusiva de los machos, esta nariz de gran tamaño les permite emitir sonidos potentes para marcar dominio territorial y ayuda a regular su temperatura.

  • Adaptación Marina: Pasan aproximadamente el 90% de su vida en el agua y son buceadores expertos, capaces de sumergirse a profundidades de más de 2,500 metros y permanecer bajo el agua por más de dos horas.

