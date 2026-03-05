Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

La Liga saudí decide qué pasa con el futbol en el contexto de la guerra en Oriente Medio

Cristiano Ronaldo tras victoria sobre el Al-Hazm l @AlNassrFC
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 07:10 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Pese al conflicto, la decisión ya está tomada por la SPL; esto fue lo que comunicó la entidad deportiva a sus agremiados

La Saudi Pro League (SPL), la liga de futbol saudí, ha comunicado oficialmente a los clubes de la competición que los partidos se disputarán según lo previsto, a pesar del conflicto militar en la región.

Atacado por Estados Unidos e Israel, Irán respondió lanzando misiles contra objetivos en estados vecinos, incluida Arabia Saudita.

Así, la embajada de Estados Unidos en la capital, Riad, fue blanco de un ataque con drones, según el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue blanco de un ataque con drones | Captura de pantalla

La Liga saudí informa a los clubes

A pesar del peligro, el fútbol continúa en Arabia Saudita. Fuentes consultadas por la publicación The Athletic hablan de un creciente estado de inquietud entre los jugadores y los cuerpos técnicos; otras han confirmado que las familias de varios jugadores ya han abandonado la región por su seguridad.

Un empleado de uno de los clubes reveló que “la SPL envió una carta a los clubes afirmando que es seguro seguir jugando, pero mucha gente aquí no está convencida”.

“Muchos de los jugadores extranjeros solo quieren irse de la región. Algunos ya han logrado sacar a sus familias del país. Los acontecimientos los han sacudido a todos.

Existe una contradicción entre las afirmaciones de la SPL de que estamos seguros y las alertas nacionales de peligro que nos advierten de mantenernos alejados del puente y de ciertos edificios. Seguimos entrenando con normalidad y se nos dice que los partidos de este fin de semana se jugarán, pero las cosas podrían cambiar si los jugadores empiezan a retirarse. No veo cómo pueden garantizarnos la seguridad”, añadió.

Quiñones, de los líderes de goleo en Arabia | @AlQadsiahEN

La jornada 25 debería comenzar hoy, 5 de marzo, con dos partidos programados a las 21:00 y 22:00 hora local: Al Kholood - Al Qadsiah y Damac - Al Riyadh.

Otros estados de la zona han aplazado partidos en reacción a la escalada del conflicto.

Qatar ha cancelado todos los partidos por el momento, y la incertidumbre también planea sobre la Finalissima, el partido entre los campeones de Europa y Sudamérica, España y Argentina, programado en Doha para el 27 de marzo.

Además, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha aplazado los partidos de la AFC Champions League.

Últimos videos
Lo Último
11:14 ¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
11:11 ¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
11:05 Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
10:52 Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
10:41 ¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
10:29 Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP
10:26 Gran Bretaña quiere dar el batazo: estos son los jugadores más destacados de su roster en el Clásico Mundial de Béisbol
10:21 La constante del futbol mexicano: América vs Juárez termina en conato de bronca en las gradas
09:51 ¿Por qué arrestaron a Britney Spears? Esto se sabe del incidente en California
09:49 ¿Se viene un nuevo prospecto mexicano? Agustín Palavecino anuncia que será papá por segunda vez
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
Futbol
05/03/2026
¿Sacando el paraguas? Diego Cocca se siente 'afectado' previo al Clásico Tapatío
¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
Futbol
05/03/2026
¡Paternidad Felina! Solo cuatro victorias de Rayados de Monterrey en el Volcán vs. Tigres en los últimos 10 años
Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
Otros Deportes
05/03/2026
Miembros de Arcángeles de Puebla denuncian adeudos por parte de directivos
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
Futbol
05/03/2026
Bale se sincera sobre su etapa en el Real Madrid: "Zidane no hacía demasiado"
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
Contra
05/03/2026
¿Quién es Bobby Pulido, el cantante tejano que ahora quiere ir al Congreso de EE.UU.?
Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP
Contra
05/03/2026
Bruno Mars regresa a México: así puedes entrar a la Preventa Fans para sus conciertos en el Estadio GNP