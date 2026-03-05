La Liga saudí decide qué pasa con el futbol en el contexto de la guerra en Oriente Medio

La Saudi Pro League (SPL), la liga de futbol saudí, ha comunicado oficialmente a los clubes de la competición que los partidos se disputarán según lo previsto, a pesar del conflicto militar en la región.

Atacado por Estados Unidos e Israel, Irán respondió lanzando misiles contra objetivos en estados vecinos, incluida Arabia Saudita.

Así, la embajada de Estados Unidos en la capital, Riad, fue blanco de un ataque con drones, según el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue blanco de un ataque con drones | Captura de pantalla

La Liga saudí informa a los clubes

A pesar del peligro, el fútbol continúa en Arabia Saudita. Fuentes consultadas por la publicación The Athletic hablan de un creciente estado de inquietud entre los jugadores y los cuerpos técnicos; otras han confirmado que las familias de varios jugadores ya han abandonado la región por su seguridad.

Un empleado de uno de los clubes reveló que “la SPL envió una carta a los clubes afirmando que es seguro seguir jugando, pero mucha gente aquí no está convencida”.

“Muchos de los jugadores extranjeros solo quieren irse de la región. Algunos ya han logrado sacar a sus familias del país. Los acontecimientos los han sacudido a todos.

Existe una contradicción entre las afirmaciones de la SPL de que estamos seguros y las alertas nacionales de peligro que nos advierten de mantenernos alejados del puente y de ciertos edificios. Seguimos entrenando con normalidad y se nos dice que los partidos de este fin de semana se jugarán, pero las cosas podrían cambiar si los jugadores empiezan a retirarse. No veo cómo pueden garantizarnos la seguridad”, añadió.

Quiñones, de los líderes de goleo en Arabia | @AlQadsiahEN

La jornada 25 debería comenzar hoy, 5 de marzo, con dos partidos programados a las 21:00 y 22:00 hora local: Al Kholood - Al Qadsiah y Damac - Al Riyadh.

Otros estados de la zona han aplazado partidos en reacción a la escalada del conflicto.

Qatar ha cancelado todos los partidos por el momento, y la incertidumbre también planea sobre la Finalissima, el partido entre los campeones de Europa y Sudamérica, España y Argentina, programado en Doha para el 27 de marzo.